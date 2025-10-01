Lideri EU na samitu u Danskoj, oko jedne stvari se ne mogu dogovoriti: "Moramo snažno odgovoriti na ruske provokacije, ali..."

Europa je usred hibridnog rata koji vodi Rusija i kontinent se mora naoružati, poručila je to danska premijerka Mette Frederiksen koja je ugostila čelnike država Europske unije na neformalnom samitu u Kopenhagenu.

Poruke dolaze nakon niza incidenata s ulaskom neidentificiranih bespilotnih letjelica u zračne prostore Danske i Poljske.

Raspravljat će se i o novom prijedlogu o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini.

Na samitu sudjeluje i hrvatski premijer.

"To je prijedlog koji je na stolu, o kojem se dugo raspravlja. Traži se najsigurniji pravni način kako bi se iskoristilo skoro 170 milijardi eura, koji su Euroclearu u Belgiji, za svojevrsno jamstvo prije isplate ratnih šteta koje je Rusija počinila, kako bi se financirala podrška Ukrajini u ovom trenutku. Mi smo načelno za to, s tim da želimo da bude zajamčena pravna sigurnost svake od takvih odluka", poručio je premijer Andrej Plenković.

Samit u Kopenhagenu pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Kako je izvijestila Bojić, čelnici 27 zemalja članica slažu se da treba snažno odgovoriti na ruske provokacije i jačati europsku obranu, no ne mogu se složiti oko toga kako to učiniti.

Ostaje otvoreno pitanje treba li se projekt Zid protiv dronova realizirati na razini Europske unije ili na razini nacionalnih vlada.

Francuska i Njemačka urgiraju projekte koji bi se što brže realizirali, a Italija i Grčka napominju da se ne smije zaboraviti na južno krilo Europe, jer je predmet dosadašnjih rasprava uglavnom bilo ono istočno.

Ipak, nitko ne spominje rat u kontekstu oružanog sukoba s Rusijom. Njemački kancelar Friedrich Merz je ranije rekao: "Nismo u ratu, ali nismo ni u miru", a o svemu se oglasio i francuski predsjednik.

"U sukobu smo s Rusijom, koja je već nekoliko godina vrlo agresivan igrač u našem informacijskom prostoru, što smo vidjeli u kontekstu izbora i drugdje, koja pojačava svoje kibernetičke napade, koja je očito pokrenula agresivni rat u Ukrajini, koja koristi nuklearnu prijetnju i koja danas, kao što jasno vidimo, provocira naš zračni prostor. Sve je to dio hibridnog skupa akcija koje spadaju u okvir sukoba", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Do 18 sati traje rasprava o Ukrajini, nakon koje će se čelnici uputiti u kraljevsku rezidenciju gdje će ih na svečanoj večeri dočekati danski kralj.