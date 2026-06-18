VIDEO Ukrajina zasula Rusiju dronovima. Ključna rafinerija u plamenu

Ukrajinci su u velikom napadu dronovima u četrtak ujutro pogodili rafineriju u Moskvi, jednu od najvećih u Rusiji.

U postrojenju je izbio veliki požar, a riječ je o drugom udaru na rafineriju u tri dana.

Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da su deseci dronovi bili usmjereni prema gradu, te da su ruske protuzračne snage tijekom noći srušile 52 drona. "Više ih je uspjelo doći do naftne rafinerije", poručio je.

Dodao je da hitne službe rade na mjestima udara. Prijavljena je i manja šteta na zgradi u trgovačkom centru na jugoistoku grada. Prema dosad dostupnim informacijama, nema poginulih ni ozlijeđenih, prenosi Kyiv Independent.

Zbog napada su privremeno uvedena ograničenja letova u moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

THIS IS HISTORIC, RUSSIA IS ON FIRE, MOSCOW IS BURNING 🔥 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dfs59ljciW — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) June 18, 2026

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov priopćio je da je nastala šteta i na stambenim zgradama u predgrađima Moskve.

Moskovska naftna rafinerija ima veliku ulogu u opskrbi gorivom. Prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera, pokriva oko 40 posto moskovskog tržišta goriva i većinu regionalnih potreba za benzinom. Opskrbljuje gorivom i sve četiri glavne moskovske zračne luke te godišnje može preraditi više od 12 milijuna tona sirove nafte.

Napad je uslijedio samo dva dana nakon prethodnog ukrajinskog udara na isto postrojenje. Ukrajina je 16. lipnja dronovima pogodila rafineriju, a predsjednik Volodimir Zelenski tada je operaciju nazvao "pravednim odgovorom na ruske napade".

Prijavljen je i još jedan ukrajinski napad dronovima na naftnu infrastrukturu u Rostovskoj oblasti, u gradu Gukovu. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar tvrdi da je u napadu jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene i prevezene u bolnicu. Dodao je da su oštećeni lokomotiva i dva komercijalna objekta zahvaćena požarom. Nije spomenuo skladište nafte niti precizirao koje su lokacije pogođene.

Gukovo se nalazi nedaleko od ukrajinske granice. Zbog blizine bojišnice Rostovska oblast ima važnu logističku ulogu u ruskim ratnim operacijama. Skladišta nafte, rafinerije i druga infrastruktura u toj regiji više su puta bili meta ukrajinskih napada.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije. Dronovi su u više navrata stizali do Moskve i drugih područja stotinama kilometara udaljenih od ukrajinske granice.

Kao odgovor na te napade Rusija je ojačala protuzračnu obranu glavnog grada te na krovove civilnih zgrada u Moskvi postavila nove sustave protuzračne obrane, a ukrajinski dronovi su došli do Moskve drugi put u tjedan dana.