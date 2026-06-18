Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
EKSPLOZIJE I POŽAR

VIDEO Ukrajina zasula Rusiju dronovima. Ključna rafinerija u plamenu

Piše I. B., 18. lipnja 2026. @ 07:32 komentari
Moskovska rafinerija u plamenu Foto: X/Screenshot
Ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju koja ima važnu ulogu u opskrbi gorivom.
Najčitanije
  1. Navijači u Dallasu
    Englezi su ljuti

    Veliki sigurnosni propust na utakmici Vatrenih? FIFA se brzo oglasila
  2. Declan Rice
    Ne mogu vjerovati

    Englezi u čudu zbog Vatrenog: "Ma dajte, ovaj čovjek treba na doping-kontrolu!"
  3. Engleska - Hrvatska na SP-u
    snimka privukla pažnju

    VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Spašeno stotine mački: Trebale su biti hrana, policija razotkrila kriminalnu mrežu u Vijetnamu
U Vijetnamu
Spašeno stotine mački: Trebale su biti hrana, policija razotkrila kriminalnu mrežu
Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj
Hitne službe na terenu
Nastavljena potraga za nestalim djetetom u Dravi
Planula rafinerija u Moskvi
EKSPLOZIJE I POŽAR
VIDEO Ukrajina zasula Rusiju dronovima. Ključna rafinerija u plamenu
Posrednik Pakistan kaže da sporazum između SAD-a i Irana stupa na snagu odmah
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Trump potpisao sporazum između SAD-a i Irana: Odmah stupio na snagu
Ruske rakete gađale Kijev i središnju Ukrajinu
Rat u Ukrajini
Kijev na udaru: "Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama"
Miro Bulj pobjesnio nakon što je poništena Livakovićeva obrana: "Đubradi i bagro lopovska..."
izgubio živce
Miro Bulj pobjesnio nakon što je poništena Livakovićeva obrana: "Đubradi i bagro lopovska..."
Objavljeno konačno izvješće o Titanu: Podmornica implodirala zbog grešaka u dizajnu i manjka testiranja
KONAČNI IZVJEŠTAJ
Trup se raspadao pri svakoj misiji, a sustav za uzbunu bio je lažan: Svi tehnički propusti koji su osudili posadu Titana
"Značajni" dokazi pronađeni u pretrazi doma osumnjičenika za 'Sarajevo safari'
SVJEDOČILA BIVŠA SUPRUGA
Pronađeni dokazi u domu osumnjičenog za Sarajevo safari! "Imao je noćne more jer je ubijao..."
Izmjene Zakona o lovstvu: Domaćim udrugama prednost, zakup se produljuje na 20 godina
Zakon o lovstvu
Nova pravila za nalet vozila na divljač, ali i za lovce: Pogledajte što se sve mijenja
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
jedna od najtežih pomorskih nesreća
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
Američka vojska pomoću Muskova Groka ispalila je 2000 projektila i uništila 2000 ciljeva u Iranu
Iz usta visokog dužnosnika Pentagona
Američka vojska pomoću Muskova Groka ispalila je 2000 projektila i uništila 2000 ciljeva u Iranu
Nestalo je dijete na Dravi u Selnici Podravskoj
Hitne službe na terenu
Nastavljena potraga za nestalim djetetom u Dravi
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti 5
jedna od najtežih pomorskih nesreća
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
Trojica muškaraca ispitana vezano za smrt 21-godišnje djevojke 4
ISPITANI INSTRUKTORI
Ovo su muškarci koji su zaboravili vezati uže poginuloj djevojci: Otkriveno što su rekli policiji nakon užasa, o jednoj stvari šute
U selu kod Livna zapaljene i uništene zastave BiH 4
GROZAN INCIDENT
Vandalizam u susjedstvu: Nepoznati počinitelji potrgali i spalili zastave, policija traga za njima
Niske cijene za žito 4
NISKE CIJENE OTKUPA
Proizvođači su očajni, zarade nema: "Od čega ćemo mi Slavonci živjeti?!"
Roko Kalafatić pridružuje se informativnom timu Nove TV 3
novo pojačanje
Roko Kalafatić pridružuje se informativnom timu Nove TV
Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Ovo je njegova reakcija 3
Priča Provjerenog
Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Ovo je njegova reakcija
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
"Značajni" dokazi pronađeni u pretrazi doma osumnjičenika za 'Sarajevo safari'
SVJEDOČILA BIVŠA SUPRUGA
Pronađeni dokazi u domu osumnjičenog za Sarajevo safari! "Imao je noćne more jer je ubijao..."
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
jedna od najtežih pomorskih nesreća
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
Privatni avion pao na autocestu u Teksasu
Nesreća u Teksasu
VIDEO Avion se srušio na autocestu: Ljudi razbijali prozore da spase putnike
show
Princ William se oglasio uoči susreta Hrvatske i Engleske
veliki fan nogometa
Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge
Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode 3:42 7
ekskluzivno u in magazinu
Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš!
Bojana Gregorić Vejzović čestitala Enesu Vejzoviću na rođendanu 0:12 30
skladan par
Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"
zdravlje
3 stvari koje žene trebaju učiniti kako bi smanjile rizik od demencije
Novo istraživanje
3 stvari koje žene trebaju učiniti kako bi smanjile rizik od demencije
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Piše liječnica
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Pelagra bolest: Nedostatak jednog vitamina može dovesti do demencije i ozbiljnih komplikacija
Piše liječnik
Pelagra bolest: Nedostatak jednog vitamina može dovesti do demencije i ozbiljnih komplikacija
zabava
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
Hit!
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Katastrofalno ponašanje
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Veliki sigurnosni propust u Dallasu? FIFA se odmah oglasila nakon utakmice Hrvatske
Englezi su ljuti
Veliki sigurnosni propust na utakmici Vatrenih? FIFA se brzo oglasila
Englezi: "Ma dajte, mislim da bi Hrvat trebao na doping-kontrolu"
Ne mogu vjerovati
Englezi u čudu zbog Vatrenog: "Ma dajte, ovaj čovjek treba na doping-kontrolu!"
Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova
ŠTETA, ALI NIJE KRAJ
Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova
tv
Crno more: Oteli su je - hoće li ju ikad više vidjeti? 0:37
CRNO MORE
Crno more: Oteli su je - hoće li ju ikad više vidjeti?
Tajne prošlosti: Gleda ih u oči i laže im – jako se uznemirila
TAJNE PROŠLOSTI
Gleda ih u oči i laže im – jako se uznemirila
Tajne prošlosti: Izgleda da će ponovno nasjesti na zamku 0:57
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Izgleda da će ponovno nasjesti na zamku
putovanja
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse 13
Zalipie u Poljskoj
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Spektakl okusa
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje 12
Made in Pasta
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
novac
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Zaboravite Monako
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
Posluju u više od 100 zemalja
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
lifestyle
Elegantna Vjekoslava Huljić u satenskoj haljini i mrežastim štiklama 5
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Vjekoslave Huljić je lijepa, ali pogled će vam brzo pobjeći na njezine sjajne mrežaste štikle
Beauty intervju: Mia Kovačić
sasvim iskreno
Mia Kovačić bez zadrške: "Ne šminkam se, ne operiram se i ne brišem bore"
Duge haljine iz trgovina, maksi modeli stvoreni za ljeto 16
OMILJENE MNOGIMA
15 dugih haljina koje nećete skidati sa sebe cijelo ljeto, najjeftinija košta samo osam eura
sve
Veliki sigurnosni propust u Dallasu? FIFA se odmah oglasila nakon utakmice Hrvatske
Englezi su ljuti
Veliki sigurnosni propust na utakmici Vatrenih? FIFA se brzo oglasila
Englezi: "Ma dajte, mislim da bi Hrvat trebao na doping-kontrolu"
Ne mogu vjerovati
Englezi u čudu zbog Vatrenog: "Ma dajte, ovaj čovjek treba na doping-kontrolu!"
Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova
ŠTETA, ALI NIJE KRAJ
Hrvatska na startu SP-a izgubila od Engleske u utakmici prepunoj šokova
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene