Kaos na izlazu iz Hrvatske, granica paralizirana: "Teror! Nikad nam se to nije dogodilo, sramota za ovu zemlju"

Zastoj na izlasku iz Hrvatske prema Crnoj Gori. Na graničnom prijelazu u kolonama se čekalo duže od 12 sati, a protezale su se sve do Čilipa. U jednom trenutku kolona je bila duža od 20 kilometara.

Vatrogasci iz Konavala putnicima su dijelili vodu, a građani ih puštali u svoje domove na toalet. Načelnik Općine rekao je da je prometno područje paralizirano.

"Ovo je sramota da se u sredini koja donosi pare državi ništa nije pomaklo. Ovo je učmala situacija koja traje 30 godina", poručio je mještanin Đuro.

Đuro, Konavle Foto: Dnevnik Nove TV

"25 godina smo u Italiji. Nikada nam se ovo nije dogodilo. Sramota za ovu zemlju, sramota. Doviđenja, doviđenja", komentirali su turisti.

"16 sati to ne ide stvarno, to je previše, imam dijete s autizmom i da čekam s njim on hoće da poludi", rekla je Vera iz Crne Gore.

Vera, Crna Gora Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovo je jednostavno teror, teror jer ne možemo funkcionirati. Cijelu noć smo budni jer non stop su policijske sirene, ljudi se svađaju. Velika je nervoza", ispričao je Pero iz Karasovića.

Pero, Karasovići Foto: Dnevnik Nove TV

Iz granične policije kažu da je ovo najprometniji vikend u godini i da su imali više od 40 tisuća vozila. Objasnili su i zašto se stvaraju kolone.

Galerija 2 2 2 2

"Stvar je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi, ogromne kolone se već formiraju na izlazu s autoceste, na Karamatićima. U jednom dugom nizu dolaze na granični prijelaz, a mi imamo infrastrukturu do graničnog prijelaza - takvu kakvu imamo", rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu PU dubrovačko-neretvanske.