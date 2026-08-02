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Kaos na izlazu iz Hrvatske, granica paralizirana: "Teror! Nikad nam se to nije dogodilo, sramota za ovu zemlju"

PišeDNEVNIK.hr, Goran Latković, 02. kolovoza 2026. @ 17:26 komentari
Zastoj prema granici s Crnom Gorom
Zastoj prema granici s Crnom Gorom Foto: Dnevnik Nove TV
U nedjelju je aktiviran i Stožer Civilne zaštite, a načelnik je rekao da su Konavle praktički paralizirane.
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