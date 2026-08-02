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STRPLJENJE VOZAČA PRI KRAJU

Reporterka Nove TV u kaosu graničnog prijelaza Karasovići: "Neki ljudi krenuli su pješice u Crnu Goru"

PišeDNEVNIK.hr, 02. kolovoza 2026. @ 17:34 komentari
Sarah Viteškić, reporterka Dnevnika Nove TV
Sarah Viteškić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
"Ogroman je ovo problem za mještane koji zapravo ne mogu do svojih kuća. Također, strpljenje vozača je stvarno pri kraju", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić
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