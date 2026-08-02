Reporterka Nove TV u kaosu graničnog prijelaza Karasovići: "Neki ljudi krenuli su pješice u Crnu Goru"

S graničnog prijelaza Karasovići, gdje se na prijelaz u Crnu Goru čeka i više od 15 sati, u poslijepodnevnim satima javila se reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.

Rekla je da situacija ni oko 17h nije puno bolja nego prije, da se kolone i dalje protežu desetke kilometara te da se malo pokrenu, a onda ponovno stoje. Također je izvijestila da je aktiviran Stožer općine Konavle te da je sve puno policije i vatrogasaca.

Stanovnici ne mogu do svojih kuća

"Ogroman je ovo problem za mještane koji zapravo ne mogu do svojih kuća. Ima tu svega, strpljenje vozača je stvarno pri kraju, oni koji se duže vrijeme voze već sad polako izlaze, zapravo cijeli dan izlaze iz vozila, hodaju po cesti", izvijestla je Viteškić.

Zastoj prema granici s Crnom Gorom Foto: Dnevnik Nove TV

Dodala je i da je vidjela vozače koji su vozili u suprotnom smjeru, a jedna stvar ju je posebno iznenadila.

"Isto tako smo sreli i neke koji su se, vjerovali ili ne, pješice uputili prema granici s Crnom Gorom. Kažu, kada dođu tamo, očekuju uhvatiti taksi", rekla je reporterka.

Razlog gužve nije u sustavu entry-exit

Kaže da, prema neslužbenim informacijama, razlog ovakve gužve na granici s Crnom Gorom nije toliko u sustavu entry-exit, nego znatno sporiji i otežan ulazak u samoj Crnoj Gori.

Zastoj prema granici s Crnom Gorom Foto: Dnevnik Nove TV

"Spojili su se granični prijelazi i zapravo su se posljedično sve te kolone prelile na ceste Konavala. Ono što treba svakako reći je da ovo nije problem koji je nastao preko noći, duže vrijeme se upozoravalo i na taj problem tranzitnog prometa, na vrlo ograničenu cestovnu infrastrukturu", izvijestila je Viteškić i dodala da mještani poručuju da je ovo najbolji primjer da je krajnje vrijeme za neka dugoročna rješenja.

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