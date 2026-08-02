Svijetu prijeti opasnost, topljenje leda oslobađa otrov zarobljen tisućljećima: "Koncentracije skočile za 550%"

Topljenje leda na Antarktici oslobađa otrovnu tempiranu bombu koja bi mogla zatrovati more i ugroziti životinjske i biljne vrste, objavili su znanstvenici s Pekinškog sveučilišta.

Naime, kako su naveli u svom istraživanju, otapanjem leda na tom kontinentu oslobađaju se opasne količine žive koje su u ledu bile zarobljene tisućama godina, što rezultira "oštrim porastom" količina otrovne žive pronađene u sedimentu koji okružuje antarktičku obalu.

U svom istraživanju, čiji su rezultati objavljeni u PNAS-u, znanstvenici su proučavali uzorke sedimenta na 16 lokacija u blizini sjeverozapadnog kraka kontinenta, Antarktičkog poluotoka, piše Daily Mail.

Brzina nakupljanja žive povećana od početka industrijalizacije

Potvrđeno je da se živa tamo nakuplja brzinom od 93 mikrograma po kvadratnom metru godišnje, što znači dvostruko većom brzinom nego u drugim kontinentalnim šelfovima. Ono što dodatno zabrinjava je da se ta stopa povećala za 160 posto od početka industrijalizacije, što sugerira da su za to povećanje krive klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Živa je teški metal koji je prirodno prisutan u niskim razinama u cijelom ekosustavu. Vulkani i tektonska aktivnost ispuštaju živine pare u atmosferu, odakle ih postupno apsorbiraju sitne biljke u oceanu zvane fitoplankton.

Neke od tih biljaka jedu ribe, a živa se nakuplja u hranidbenom lancu, dok druge umiru i nose zarobljenu živu na dno oceana. Bez ljudskog uplitanja, ovo prirodno nakupljanje žive uglavnom ostaje unutar sigurnih stopa tako da razine koje ulaze u hranidbeni lanac ne postanu toksične.

Opasnost za hranidbeni lanac

Međutim, živa se također ispušta u atmosferu u ogromnim količinama ljudskim aktivnostima poput izgaranja ugljena i obrade metala. To je dovelo do povećanja razine žive diljem svijeta, nakupljajući se u hranidbenom lancu do točke u kojoj je postala zdravstveni rizik za životinje i ljude.

Ali samo povećanje atmosferske žive nije dovoljno da objasni zapanjujuće stope nakupljanja oko Antarktičkog poluotoka. Umjesto toga, istraživači su otkrili da je krivo brzo topljenje leda na kontinentu.

Antarktički ledeni pokrovi polako su apsorbirali živu iz atmosfere tisućama godina, držeći je sigurno zarobljenom, no zbog otapanja leda prethodno zarobljena živa završava u oceanu.

Većini ptica živa već utječe na zdravlje

Od početka industrijalizacije, količina žive koja se oslobađa u otopljenoj vodi povećala se za 550 posto. U međuvremenu, količina koja se apsorbira iz atmosfere također je porasla za 350 posto. Istraživači kažu da su ti učinci posebno izraženi oko Antarktičkog poluotoka zbog brzine topljenja leda.

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada studije pokazuju da se živa već počinje nakupljati u antarktičkom ekosustavu. Istraživanje provedeno prošle godine otkrilo je da je 62 posto vrsta antarktičkih morskih ptica imalo razine žive u tijelu koje štetno utječu na zdravlje.

Još više zabrinjava podatak da je 25 posto svih vrsta imalo umjeren do visok rizik od trovanja živom.