Teška nesreća: Dva helikoptera sudarila se u Grčkoj tijekom gašenja požara, traga se za drugom posadom

Evakuirano je više stotina ljudi, a regija strahuje od nepogode kakava ju je pogodila prije pet godina. Tri osobe uhićene su zbog sumnje da su nepropisnim rukovanjem skrivile požare. Oni se uslijed jakih vjetrova šire i otežavaju rad kanadera.
"Prije pet godina pobjegli smo kad nam se požar približio na manje od 50 metara, a danas ponovno pokušavamo pobjeći od njega. Svakog ljeta kad dođemo ovdje, živimo u strahu hoće li nam kuća izgorjeti", rekao je Ilias Papadimitropoulos, stanovnik sela Krio Pigadi.
Ilias Papadimitropoulos, stanovnik sela Krio PigadiFoto:
Dnevnik Nove TV
Iz tog je područja stigla i vijest da su se dva protupožarna helikoptera sudarila u zraku i srušila.
U svakom je helikopteru bila posada od dva člana, u tijeku je akcija potrage i spašavanja.
Vlasti su izvijestile da se jedna posada javila i da je na sigurnom, dok je lokacija drugog helikoptera pronađena, ali spasioci još nisu došli do njega, piše Sky News.