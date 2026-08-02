Teška nesreća: Dva helikoptera sudarila se u Grčkoj tijekom gašenja požara, traga se za drugom posadom

Dok se Francuzi evakuirani zbog požara vraćaju svojim domovima nakon što su oni ugašeni, na grčkom polouotoku Atika, zapadno od Atene, buknulo je nekoliko požara.

Evakuirano je više stotina ljudi, a regija strahuje od nepogode kakava ju je pogodila prije pet godina. Tri osobe uhićene su zbog sumnje da su nepropisnim rukovanjem skrivile požare. Oni se uslijed jakih vjetrova šire i otežavaju rad kanadera.

"Prije pet godina pobjegli smo kad nam se požar približio na manje od 50 metara, a danas ponovno pokušavamo pobjeći od njega. Svakog ljeta kad dođemo ovdje, živimo u strahu hoće li nam kuća izgorjeti", rekao je Ilias Papadimitropoulos, stanovnik sela Krio Pigadi.

Ilias Papadimitropoulos, stanovnik sela Krio Pigadi Foto: Dnevnik Nove TV

Iz tog je područja stigla i vijest da su se dva protupožarna helikoptera sudarila u zraku i srušila.

U svakom je helikopteru bila posada od dva člana, u tijeku je akcija potrage i spašavanja.

Vlasti su izvijestile da se jedna posada javila i da je na sigurnom, dok je lokacija drugog helikoptera pronađena, ali spasioci još nisu došli do njega, piše Sky News.

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Medij je objavio i snimku sudara, na kojoj se vidi da su helikopteri neko vrijeme letjeli jedan blizu drugoga, nakon čega su se sudarili.