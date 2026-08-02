Više od 16.000 ih je ubijeno na području Uštice: "Osjetite tu bol i morate progovoriti"

Obilježen je Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnje obilježavanje u Hrvatskoj održano je na romskom memorijalnom groblju u Uštici, u blizini Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac.

Upravo na tom mjestu pronađena ja 21 masovna grobnica, a procjenjuje se da je na tom području tijekom Drugog svjetskog rata život izgubilo više od 16.000 Roma. Upravo na groblju Uštice otvoren je memorijalni centar i Park prijateljstva i mira.

Spomendan na Samudaripen Foto: Dnevnik Nove TV

"Mještani ovog mjesta govore da ima puno više. Da zapravo praktički je čitava Uštica u grobnicama. Osjetite tu bol i morate jednostavno progovoriti. Progovoriti, govoriti o tome što se ustvari dogodilo i neka se čuje istina", kazala je Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara".

Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj 'Kali Sara' Foto: Dnevnik Nove TV

"Današnja komemoracija i sve komemoracije unatrag deset godina u tišini. Bez političkih govora. Bez govora drugih institucija. Ovo je dan Roma i tišine", rekao je Veljko Kajtazi, saborski zastupnik romske nacionalne manjine.

Veljko Kajtazi, saborski zastupnik romske nacionalne manjine Foto: Dnevnik Nove TV