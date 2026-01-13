Poseban članak veže EU i Grenland: "Zbog Trumpa mnogi u Bruxellesu ne spavaju mirno"

Amerika ne isključuje vojnu intervenciju kako bi zauzela Grenland. U tom bi slučaju mogla zaratiti i s 27 država članica Europske unije. Poseban članak ih na to obvezuje, a hrvatski europarlamentarac za Dnevnik Nove TV kaže kako zbog tog pitanja mnogi ne spavaju mirno.

"Ono što je razlika između NATO-ova članka 5. je da tamo nije ostavljeno na volju zemljama, one su potpisnice tog ugovora, nego je obavezujuće svim načinima poduzeti mjere da se obrani državni teritorij", objasnio je vojni analitičar Ivica Mandić.

Ivica Mandić, vojni analitičar Foto: DNEVNIK.hr

Ta odredba stoji u Ugovoru o Europskoj uniji. Članak 42 govori o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. U tom članku važan je stavak 7.: Ako je država članica žrtva oružane agresije na svoje državno područje, ostale države članice obvezne su pružiti joj pomoć i potporu svim sredstvima kojima raspolažu.

To pitanje došlo je i glavnom tajniku NATO-a, koji je jučer bio u Zagrebu, ali izravan odgovor na njega nije dao.

Mark Rutte, predsjednik NATO-a Foto: DNEVNIK.hr

"Svi se slažemo da je obrana tog područja ključna. Trenutačno radimo na tome kako bismo bili sigurni da kolektivno štitimo to područje", rekao je Mark Rutte.

Bijela kuća provocira Europu, objavili su montiranu fotografiju Trumpa koji gleda prema Grenlandu iz ureda.

Trumpova borba za arktičkim otokom promijenila je odnose prema Bruxellesu jer su se godinama zajednički odupirali izazovima s istoka, a sad su jedni protiv drugih, poručuje europarlamentarac Tonino Picula.

"Europska unija sve više i više mora biti svjesna da je čeka sučeljavanje s Trumpovom drugom administracijom, uvjerljivo najneprijateljski orijentirane prema Bruxellesu. Vjerujem da ovog trenutka mnogi ne spavaju mirno u Bruxellesu i u nekim članicama EU-a", rekao je Picula.

Grenland - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Provođenje te namjere izazvalo bi štetne posljedice Americi i tektonske promjene, smatra analitičar Mandić.

"NATO-ova članica, da izvrši invaziju na teritorij državne članice, bez obzira i da ne dođe do ratnog sukoba, tad je NATO mrtav. Sjedinjene države, ako nastave u tom dijelu, ostat će same na svijetu. Moć jedne zemlje mjeri se savezništvima", poručio je Mandić.

Savezništvo Amerike i Europe otapa se brže od leda na Grenlandu.