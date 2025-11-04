Srbija dobila upozorenje! Tonino Picula o izborima i odnosima s Hrvatskom: "Imamo hladni mir, ali moraju odustati od koncepcije 'srpskog svijeta'"

Predstavljeno je izvješće Europske unije o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta.

Srbija u posljednje četiri godine nije ostvarila gotovo nikakav pomak u pregovorima, a Beograd je upozoren da treba ubrzati usklađivanje s europskom vanjskom politikom.

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula prokomentirao je izvješće za Dnevnik Nove TV.

Picula je već ranije izjavio da Srbija neće moći ući u Europsku uniju dok je pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića.

"Ovo izvješće je dobrim dijelom potvrdilo moju analizu stanja politike proširenja. Kada je govorila o Srbiji, povjerenica Marta Kos je naglasila da unatoč postojanju okvira reformi, njihova stvarna provedba ih usporava, osobito u području neovisnosti pravosuđa, slobode medija i integriteta izbora. Osim toga je istaknula i da će Srbija moći vjerodostojno napredovati tek kad građani osjete da su sudovi neovisni, civilno društvo slobodno, a izbori pošteni. Čak je najavila i sankcije, ukoliko srpski lideri ne prestanu aludirati da je baš Europska unija odgovorna za političku krizu u Srbiji", poručio je Picula.

Kako kaže, poruka je jasna - europska budućnost Srbije ostaje dostižna, ali samo na temelju stvarnih, mjernjivih, vjerodostojnih promjena.

Za to vrijeme prosvjedi u Srbiji ne prestaju, a Vučić je najavio i prijevremene izbore. Picula smatra da će ti izbori moći donijeti promjene jedino ako se prije njih reformira izborno zakonodavstvo i ako se odustane od manipulacija na izborima.

"Posebno je važno sada ostvariti ozbiljni napredak u izbornoj reformi, a to znači u potpunosti ispuniti sve preporuke koje su međunarodni promatrači uputili prije zadnjih izbora. Nažalost, točne preporuke i dalje nisu provedene", poručio je.

Suradnja Hrvatske i Srbije je i dalje teška. Hrvatska je Srbiji nedavno uputila prosjednu notu zbog problematiziranja uporabe hrvatskog jezika u vrtiću, u bačkom selu Tavankutu, a situaciju pogoršava i incident u Splitu.

Picula naglašava da su odnosi Hrvatske i Srbije uvijek bili delikatni, no da trenutne odnose može opisati kao hladni mir.

"Treba naglasiti da imamo kontinuiranu, dobru gospodarsku suradnju. Međutim, odnos između dvije zemlje uvijek će morati podnositi barem tri vrste pritiska - politički, bilateralni i regionalni, a od nedavno i globalni zbog američkih sankcija, gdje se Hrvatska dokazala kao pouzdan ekonomski partner", rekao je.

Smatra da je incidente važno politički osuđivati i sankcionirati te nikako poticati. "Nema sumnje da su pritom najodgovornije vlasti obje države, s tim da Srbija mora odustati od koncepcije 'srpskog svijeta' koji je potpuno nespojiv s koncepcijom europske integracije", zaključio je Picula.

