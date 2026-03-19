Posljednji dan zime donio sunce i buru: Evo kakvo će vrijeme biti idućih dana

Posljednji dan zime donio je dosta sunčanog vremena. Iako smo se ponovno vratili u jakne, sunce i bura pozitivno utječu na zdravlje, radni elan i raspoloženje. Vrijeme je pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, stabilno i sunčano u velikom dijelu Europe. Zbog nešto hladnijeg i vlažnog zraka u višim slojevima atmosfere povremeno se pojavljuju linije nestabilnosti, no značajnijih frontalnih sustava nema, poglavito ne u našoj blizini. Tijekom vikenda i barem dio sljedećeg tjedna dominantno će strujanje zraka biti sa sjevera.

Jutro donosi pretežno sunčano vrijeme u većini krajeva. Na kopnu puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru slaba do umjerena, povremeno i jaka bura s olujnim udarima. Stoga Meteoalarm ostaje na snazi još noćas i kroz jutro na sjevernom Jadranu. Jutarnje temperature u kopnenom području bit će oko nule do pet stupnjeva, a na moru između šest i jedanaest.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjiva naoblaka, a lokalno može pasti poneka kap kiše ili pljusak, no vrlo rijetko. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a dnevna temperatura kretat će se između dvanaest i četrnaest stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice će biti sunčano, uz više oblaka tijekom dana i malu mogućnost za poneku kap kiše. Vjetar će puhat sa sjevera, a temperature neće prelaziti petnaest stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, dok će u gorskoj Hrvatskoj biti hladnije. Bura će tijekom dana slabjeti, a navečer ponovno malo pojačati, no ukupno neće biti tako jaka kao prijepodne. Najviša dnevna temperatura u gorju bit će između sedam i jedanaest stupnjeva, a na sjevernom Jadranu od četrnaest do šesnaest.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, uz umjerenu, a ponegdje i jaku buru u prvom dijelu dana, dok će u drugom dijelu puhat slab do umjeren vjetar. Temperature će se kretati između dvanaest i šesnaest stupnjeva.

Prvi proljetni vikend donosi djelomice sunčano vrijeme i promjenjivu naoblaku na kopnu, s nešto više oblaka povremeno u Lici i Gorskom kotaru. Sredinom dana i poslijepodne i dalje je moguće malo kiše ili poneki pljusak, osobito u nedjelju i ponedjeljak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok u nedjelju povremeno puše i istočni. Temperature se neće značajnije mijenjati.

Na Jadranu za vikend povremeno će biti više oblaka, no uglavnom će ostati suho. Nakon petka, najviše sunčanog vremena očekuje se u ponedjeljak. Vjetar će biti slab i umjeren, a na sjevernom dijelu povremeno i jaka bura. Tijekom poslijepodneva ponegdje će okretati na sjeverozapadni, a u nedjelju i jugozapadni smjer. Temperature na moru neće bilježiti veće promjene.

Najvažnije za prve dane kalendarskog proljeća je da će većinom biti suho. Sunčana razdoblja, češće na moru, očekuju se u petak, a potom ponovno u ponedjeljak. Vjetar će puhati sa sjevera, a bura će biti prisutna i dalje, dok će temperature ostati prosječne za ovo doba godine. Iako na nekim mjestima mogu biti malo niže nego što smo navikli, ovo je pravo proljetno, normalno vrijeme.