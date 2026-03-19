Tragičan kraj potrage: Pri planinarenju preminuo bivši dekan zagrebačkog fakulteta

Hrvatski turist, za kojim su službe tragale u području mjesta Ribeiro Frio na portugalskom otoku Madeiri, pronađen je mrtav.

Pripadnici Gorske jedinice za traganje, spašavanje i izvlačenje Policije javne sigurnosti (PSP) pronašli su muškarca, starog oko 75 godina, koji se odvojio od skupine s kojom je planinario na označenoj stazi Vereda dos Balcões.

Tu informaciju za DIÁRIO potvrdio je glasnogovornik regionalnog zapovjedništva PSP-a Tiago Miranda. Naveo je da je turist pronađen u blizini kanala za navodnjavanje, a okolnosti koje su dovele do njegove smrti zasad nisu poznate, piše Madeira Island News.

Muškarac je bio dio skupine od oko 50 ljudi s kojima je jučer planinario stazom Vereda dos Balcões. Nakon što su posjetili vidikovac s pogledom na dolinu Fajã da Nogueira, na povratku prema početnoj točki primijetili su da ga nema, nakon čega su oko podneva obaviještene nadležne službe.

U početku su na teren upućena dva policajca iz postaje Santana, a tek početkom noći uključena je i specijalizirana gorska jedinica PSP-a. Zbog loših vremenskih uvjeta i mraka potraga je u ranim jutarnjim satima obustavljena te je nastavljena danas. Nažalost, potraga je završila tragično.

Planinarski savez oprostio se od dugogodišnjeg člana, bivšeg dekana Fakulteta prometnih znanosti

Hrvatski planinarski savez objavio je da je na planinarenju tragično preminuo prof. dr. sc. Hrvoje Gold, pročelnik Komisije za planinarske putove Hrvatskog planinarskog saveza i predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Vihor.

Rođen je 1951. u Zagrebu. Diplomirao je 1974., a magistrirao 1979. na Elektrotehničkom fakultetu (Fakultetu elektrotehnike i računarstva) te doktorirao 1994. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

Profesionalno se bavio se inteligentnim transportnim sustavima, transportnom logistikom, predviđanjem i upravljanjem prometnim tokovima te razminiranje. Autor je više knjiga te je, između ostalog, u razdoblju od 2014. do 2018. bio dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Osim akademskim uspjesima, istaknuo se i angažmanom u planinarstvu. Za razvoj planinarstva koristio je programersko znanje, baze podataka, inovativna rješenja u virtualnoj stvarnosti i umjetnoj inteligenciji. Kao markacist instruktor vodio je velik broj tečaja za markaciste te seminara za obradu GNSS tragova, a i osobno je sudjelovao u desetcima akcija uređivanja planinarskih putova, objavili su iz Saveza. Organizirao je mrežu suradnika i povjerenika Komisije za planinarske putove, širom Hrvatske. Bio je član Ekspertne skupine Europskog planinarskog saveza (EUMA) za planinarske putove te je održao zapažena stručna predavanja o planinarskim putovima u Hrvatskoj na europskim konferencijama o putovima 2024. u Parizu (Francuska) i 2025. u Macugnagi (Italija).

"Isticao se kao čovjek iznimne radne energije i uvijek pristupačna osoba nenametljivog autoriteta. U planinarstvu je kontinuirano djelovao od 1970-ih godina pa sve do zadnjeg dana, preko pola stoljeća. U Hrvatskom planinarskom savezu ostavio je dubok trag predanim angažmanom u Komisiji za planinarske putove. Nemoguće je nabrojati sve aktivnosti kojima je bio pokretač i u kojima je sudjelovao. Bio je vrstan predavač i instruktor, uvijek spreman pomoći i posvetiti se postizanju najboljeg rješenja", poručili su.

Za doprinos razvoju planinarstva primio je brojna priznanja, među kojima brončani (1978.), srebrni (1988.) i zlatni znak HPS-a (1999.) te 2004. plaketu HPS-a, a godine 2023. nagrađen je godišnjom nagradom HPS-a za najbolji doprinos markacističkoj djelatnosti