Nakon 20 godina agonije miču se užasne gromade smeća: "Ne možete prozore otvoriti, nesnosno je"

Gotovo zaštitni znak Varaždina postale su bijele bale smeća na ulasku u grad.

Riječ je o 20 godina dugoj agoniji, a iza nje stoji smrad, opasnost za zrak i vodu, pravosudni procesi. Svi se nadaju da će 125 tisuća bala otpada biti stvar prošlosti. Do ljeta bi posljednja mogla biti odvezena.

"Nekada se osjećalo ljeti, sad se osjeća i zimi. Ljeti vam je divota - ne možete prozore otvoriti", ispričala je Marica.

"Zagađeno je dosta, osjeti se nesnosan miris, vjerujem da ljudima nije ugodno živjeti u takvom okolišu", rekao je Nikola.

Još 2007. gradska komunalna tvrtka povezana s nizom afera trebala se riješiti bala, a Grad je otpad preuzeo tek 15 godina poslije. Nova vlast sada kasni godinu dana.

"Do današnjeg dana odvezeno je otprilike 86% sve količine bala. U obradi bala je izvođaču bilo otežano sve skupa pa smo morali produljiti rok za godinu dana", rekla je Martina Cesar Kelemen, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Otpad se nalazi na izvorima pitke vode i odavno se upozorava na potencijalnu štetu za okoliš i zdravlje. Opsežna procjena stanja biti će nužna kad napokon bale odu.

