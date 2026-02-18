Papa odbio Trumpov poziv: "Nećemo sudjelovati"

Papa Lav XIV. odbio je poziv Donalda Trumpa da se pridruži Odboru za mir, potvrdio je visoki dužnosnik Vatikana.

Tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, rekao je novinarima da Papa ima niz primjedbi na tu inicijativu te da zbog toga neće sudjelovati.

"Za nas postoje ozbiljne primjedbe koje treba riješiti", kazao je. "Jedna od zabrinutosti je da bi na međunarodnoj razini upravo UN prije svega trebao upravljati ovakvim kriznim situacijama. To je jedna od točaka na kojoj smo inzistirali", rekao je Parolin, prenosi Independent.

Pietro Parolin Foto: Afp

Trump je pozvao niz svjetskih čelnika da se pridruže odboru koji je izvorno zamišljen kao tijelo za nadzor prekida vatre u Gazi i koordinaciju obnove tog područja nakon sukoba Hamasa i Izraela.

U međuvremenu je opseg inicijative proširen, a Trump je poručio da bi odbor mogao biti prikladan za rješavanje niza globalnih sporova. Neki u tome vide pokušaj američkog predsjednika da uspostavi alternativni multilateralni forum Ujedinjenim narodima, koje je više puta kritizirao kao neučinkovite.

Kardinal Parolin ranije je potvrdio da je Papa primio Trumpov poziv te dodao da Vatikan razmatra što učiniti. Tada je dodao da poziv "zahtijeva određeno vrijeme za odgovor te da se od Vatikana ne traži financijsko sudjelovanje jer nisu u mogućnosti za to".

Trump tvrdi da je Odbor za mir već osigurao više od pet milijardi dolara (oko 4,3 milijarde eura) za obnovu Gaze.

Donald Trump Foto: Afp

No inicijativa je izazvala zabrinutost zbog sastava odbora. Europske vlade izrazile su iznenađenje što je Trump pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, a nezadovoljstvo su iskazale i arapske države zbog uključivanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Dodatne kontroverze izazvala je i istaknuta uloga bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, jednog od prvih imena koje je Trump spomenuo u vezi s inicijativom. Očekuje se da će Blair biti dio osnivačkog izvršnog odbora unatoč dugogodišnjim kritikama zbog britanske uloge u ratu u Iraku.

Papa Lav više je puta kritizirao Trumpove politike. U listopadu prošle godine doveo je u pitanje jesu li predsjednikove stroge imigracijske politike u skladu s katoličkim "prolife" vrijednostima.

"Netko tko kaže da je protiv pobačaja, ali se slaže s nehumanim postupanjem prema migrantima u Sjedinjenim Državama, ne znam može li se to nazvati prolife", rekao je tada medijima u Rimu.

Bijela kuća tada je odbacila te komentare. Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da odbacuje tvrdnje da je pod ovom administracijom bilo nehumanog postupanja prema ilegalnim imigrantima u Sjedinjenim Državama.

U studenome je Papa podržao poruku američkih biskupa koji su kritizirali pojačane mjere protiv imigranata, uključujući masovne deportacije i način postupanja prema migrantima.

U siječnju ove godine održao je snažan govor u kojem je osudio rastući globalni "zanos ratom". Iako nije izravno spomenuo Trumpa, obraćanje je uslijedilo nakon američke vojne operacije kojom je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro prisilno uklonjen i doveden na američki teritorij.

"Diplomaciju koja promiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama zamjenjuje diplomacija temeljena na sili", rekao je diplomatima iz 184 zemlje.