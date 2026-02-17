Kupače će ovo prestraviti: Najveći predator vratio se u Mediteran

Istraživači Španjolskog oceanografskog instituta, u suradnji sa Sveučilištem u Cádizu, dokumentirali su novo potvrđeno pojavljivanje velike bijele psine (Carcharodon carcharias) u španjolskim sredozemnim vodama.

Posljednje opažanje i analiza dokumentiranih zapisa od 1862. do 2023. godine potvrđuju stalnu, iako rijetku prisutnost ove vrste uz obalu Španjolske. Opažanja se vremenski podudaraju s migracijama atlantske plavoperajne tune (Thunnus thynnus) što upućuje na zaključak da dostupnost plijena može utjecati na kretanje velikih bijelih psina, piše Ekovjesnik.

Velika bijela psina (Carcharodon carcharias) jedna je od najpoznatijih i najkarizmatičnijih vrsta oceanske megafaune. Može narasti do 6,4 metra, a ponekad i do 6,6 metara.

Kao grabežljivac u obalnim i otvorenim morskim staništima, ima ključnu ulogu u održavanju ravnoteže u hranidbenim lancima jer kontrolira populacije plijena. Time posredno utječe i na obalne ekosustave morskih cvjetnica i kelpa, koji su važni za kvalitetu staništa i vezivanje CO₂.

Velika bijela psina (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Unatoč nekada širokoj rasprostranjenosti, broj jedinki ove vrste znatno je opao pa je Međunarodni savez za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) svrstava u kategoriju ranjivih vrsta, uz procijenjeni pad populacije od 30 do 49 posto tijekom posljednje tri generacije, odnosno oko 159 godina. Riječ je o dugovječnoj vrsti koja može doživjeti i do 73 godine.

Lokalni ribari 20. travnja 2023. slučajno su u vodama uz istočnu obalu Španjolske ulovili mladu jedinku velike bijele psine dužine oko 210 centimetara i mase između 80 i 90 kilograma. Identitet vrste potvrđen je genetskom analizom, što ovaj nalaz čini jednim od rijetkih provjerenih zapisa o velikoj bijeloj psini u španjolskim vodama posljednjih desetljeća. Taj rijedak susret potaknuo je istraživače na detaljan pregled zapisa od 1862. do 2023. godine što je rezultiralo opsežnom analizom, koja pokazuje da populacija velike bijele psine u Sredozemlju, iako rijetko uočljiva, i dalje postoji.

"Povod za ovo istraživanje bila je dokumentacija slučajnog ulova za koji smo saznali zahvaljujući dugogodišnjoj bliskoj suradnji s ribarskim sektorom. Utvrđivanje prisutnosti mladih jedinki osobito je važno, a pojava mladih primjeraka otvara pitanje odvija li se aktivno razmnožavanje u tom području", ističe voditelj istraživanja dr. José Carlos Báez iz Španjolskog instituta za oceanografiju.

Kad je riječ o stanju populacije, istraživači naglašavaju potrebu za oprezom.

"S postojećim podacima ne možemo tvrditi da se sredozemna populacija velike bijele psine oporavlja", ističe Báez. "Ovaj novi nalaz prije može odražavati poboljšane sustave praćenja i razmjene informacija nego stvarni porast brojnosti."

Analiza zapisa potvrđuje stalnu, ali sporadičnu prisutnost velikih bijelih psina u španjolskim sredozemnim vodama, a istraživanje pokazuje da se susreti s tom vrstom i dalje smatraju iznimnim događajima te da su incidenti s ljudima iznimno rijetki, prenosi Ekovjesnik.

"Glavna poruka koju želim prenijeti javnosti jest da ove velike morske životinje imaju ključnu ulogu u morskim ekosustavima. Kao izrazito migratorne pelagične vrste, prenose energiju i hranjive tvari na velikim udaljenostima. Djeluju kao prirodni čistači jer se hrane strvinom i tako održavaju ekosustave čistima. Čak i nakon smrti, njihov pad na morsko dno predstavlja važan izvor hrane za dubokomorske zajednice", zaključuje dr. José Carlos Báez.