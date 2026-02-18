VIDEO U dalmatinsku rijeku zalutao dupin, objavljen apel građanima: "Ne pokušavajte mu se približiti"

U rijeci Jadro snimljen je danas dobri dupin. Fotografije i snimku objavila je Javna ustanova More i krš, a poslali su i apel građanima.

"Jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav. Molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more", poručili su.

Navode kako se čuvari prirode nalaze na terenu te prate stanje dupina i kretanje.

"Važno je naglasiti da je dobri dupin strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje", ističu u ustanovi.