Mlinarić pomahnitao na Hrebakov komentar o glupim desničarima

"Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", rekao je, između ostalog, šef HSLS-a Dario Hrebak i instantno proizveo reakciju kod jednoga od stranačkih kolega Josipa Dabre, koji svojim postupcima, a ovaj je put riječ o pjevanju ustaških stihova, posljednjih dana opet izaziva zgražanje.

"Pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a", kazao je Dabrin stranački kolega iz Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Ćipe u Saboru, piše N1.

"Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata – Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Mi smo svojim djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sistemi, ni komunistički ni nacistički", poručio je Mlinarić.