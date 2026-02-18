Zastrašujući podaci: Policija mjesečno uhiti oko 1000 osumnjičenih pedofila

Svakog mjeseca policija u Britaniji uhiti oko 1000 osumnjičenih pedofila, a prijetnja od seksualnog zlostavljanja djece sve je veća, upozorila je britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA). Broj uhićenja porastao je s 500 do 800 mjesečno, koliko je iznosio prije nekoliko godina, na sadašnjih 1000.

Internetske grupe dovele su do toga da počinitelji opravdavaju vlastito ponašanje jer algoritmi povezuju zlostavljače istomišljenike, upozorio je direktor operacija u NCA-u Ron Jones i dodao da dok surađuju na dark webu, kao "platforme za otkrivanje" koriste vodeće društvene mreže kako bi "pronašli i zlostavljali ranjivu djecu", piše Sky News.

S obzirom na to da se mladi sve više oslanjaju na internet, izloženi su još većem riziku. Jones je situaciju opisao kao "iznimno štetnu": "Želimo da se društvo suprotstavi ovome i da se počinitelji suoče sa svojim djelima, što je potpuna suprotnost onome što se događa na internetu."

Ilustracija Foto: Getty Images

Tehnološke kompanije moraju hitno djelovati

Prema podacima NCA-a, količina materijala koju je američki Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu djecu proslijedio britanskim vlastima gotovo se udvostručila u posljednje tri godine. Samo tijekom jednog tjedna u siječnju NCA i policijske snage diljem Britanije provele su 252 uhićenja. Među uhićenima, 118 osoba je optuženo, a još 35 ih je osuđeno na sudu. Akcijom je zaštićeno 407 djece.

Među kaznenim djelima koja su u porastu je i plaćanje za prijenos zlostavljanja djece uživo, ponekad za samo 20 funti. NCA je također upozorio na takozvane "Com grupe", sadističke zajednice koje zlostavljanje pretvaraju u igru. Jones je rekao da članovi tih grupa potiču jedni druge na počinjenje još gnjusnijih zločina.

Policajci neumorno rade na hvatanju zlostavljača, no tehnološke kompanije moraju hitno djelovati kako bi svoje platforme učinile neprijateljskim okruženjem za počinitelje, naglasila je voditeljica Nacionalne jedinice za zaštitu djece i istragu zlostavljanja Becky Riggs.



Dodala je i da roditelji, skrbnici te učitelji također trebaju naučiti prepoznavati znakove zlostavljanja: "Odrasli u koje djeca imaju povjerenja trebaju jasne i dostupne smjernice kako bi mogli prepoznati znakove zlostavljanja, voditi otvorene razgovore i znati komu se obratiti za pomoć."

Seksualno zlostavljanje, ilustracija Foto: Getty Images

Najavljene opsežne mjere

Upozorenje NCA-a dolazi nakon što je britanska vlada najavila opsežne mjere protiv tehnoloških kompanija s ciljem zaštite djece od ilegalnog sadržaja na internetu.

Mjere će uključivati i alate za uklanjanje "odvratnog ilegalnog sadržaja stvorenog umjetnom inteligencijom", a mogle bi otvoriti put i za uvođenje dobnih ograničenja na društvenim mrežama po uzoru na Australiju.