Užas na kolodvoru: U naletu vlaka poginuo 20-godišnjak

U naletu vlaka na zapadu Zagreba smrtno je stradao 20-godišnjak. Tijelo je prevezeno na obdukciju.

Nesreća se dogodila jučer oko 18:35 sati u Susedgradu, na Aleji Bologne. Putnički vlak na relaciji Dugo Selo - Harmica, kojim je upravljao 33-godišnjak, dolaskom do željezničkog kolodvora Podsused Tvornica naletio je na 20-godišnjaka koji se kretao između tračnica u smjeru zapada, objavila je policija.

Mladić je na mjestu preminuo, a nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Zbog obavljanja očevida, željeznički promet južnim kolosijekom bio je obustavljen do 21 sat, dok je promet u 23 sata pušten u potpunosti.