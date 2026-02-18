Tajno snimljeni videi iz vrtića iz pakla otkrili zlostavljanje djece: "Stavljala im je pribadače u stopala..."

Dvadeset obitelji iz španjolskog grada Algemesíja su shrvane. Odveli su svoju djecu staru od tri mjeseca do tri godine u vrtić Eva, a onda je otkriveno zlostavljanje i okrutnost kojoj su djeca podvrgavana.

Slučaj je procurio u javnost nakon što je odgojiteljica zaposlena u vrtiću u pet mjeseci tajno snimila 21 videozapis zlostavljanja djece. Dokaze je predala policiji, a slučaj je sada na sudu.

Roditelji su na sudu mogli pogledati snimke na kojima se pojavljuju njihova mala djeca. Jedna od majki ispričala je za Antena 3 News što je vidjela na snimci: "Puno je nasilja, zlostavljanja i ponižavanja. (Vlasnica) ih je udarala igračkama kako bi ih natjerala da pospreme i stavljala im je pribadače u stopala kako ne bi izuvali cipele. Vidjeli smo snimke, sve je vrlo uznemirujuće. Imajte na umu da djeca ne mogu govoriti i zato nitko, nijedna obitelj, nije očekivala nešto ovakvo."

"Moja kći ima čudne snove, nije joj dobro. Otišli smo na sud da vidimo snimke i svi roditelji su od tamo otišli plačući, mi također. Bilo je puno zlostavljanja. Moja kći je bila grubo prisiljena jesti", ispričala je druga majka.

Zlostavljanje u vrtiću

Odgajateljica tvrdi da je svjedočila nizu incidenata i neprimjerenom ponašanju ravnateljice centra prema djeci, što ju je navelo da sve snimi vlastitim mobitelom. U prvom videu, snimljenom 10. rujna 2025., samo nekoliko dana nakon što je zaposlena, prepričava kako je ravnateljica navodno uhvatila desetomjesečnu djevojčicu za jednu ruku, spustila je na zelenu viseću mrežu i rukom joj pritisnula glavu prema dolje. U drugom videu, s istog dana, čuje se kako ravnateljica viče na drugo dijete: "Ušuti", kada je ono zaplakalo nakon pada.

Sudac je odobrio ravnateljici privremeni otpust na slobodu uz mjere opreza nakon što je dala izjavu, a također joj je zabranio povratak u obrazovnu ustanovu, koja je privremeno zatvorena, piše ABC Espana.

Roditelji djece, sada formalno uključeni u istragu, traže pravdu za osobu koja je, "umjesto da radi svoj posao, boravak djece pretvorila u pakao".

Na nekima od snimki vidi se kako ravnateljica nasilno gura žlice s hranom u djetetova usta unatoč njegovom plaču ili hvata drugo dijete za glavu vičući: "Nećeš biti ni u čijem naručju."

"Trebam li te odmah udariti?" čuje se kako zaposlenica govori na drugoj snimci, opisujući kako je navodno gurnula grožđe djetetu u usta te je glavom udario o zid na igralištu.

"Uobičajena kazna bila je ostaviti ih same u kuhinji i bez nadzora", objasnila je odgojiteljica opisujući snimke na kojima se čuju uvrede puput "klaun" ili "djeluješ autistično":

U jednom incidentu od 18. prosinca, zaposlenica opisuje kako je ravnateljica uzela pribadaču i ubadala dijete u taban smijući se i govoreći da ga boli noga jer ne nosi papuče.

Zaposlenica tvrdi da joj je ravnateljica rekla da mora više "grditi i kažnjavati" djecu. Pred sudom je svjedočila o emocionalnoj boli koju je preživjela.

U posljednjem videu, broj 21, odgajateljica tvrdi da je njezina šefica odjednom ugurala sve preostale komadiće kruške u usta djeteta, pokrivši mu nos i usta rukom: "Kako bi bila sigurna da će progutati, pritisnula mu je ruku na lice i ugurala mu što više vode u usta. Bilo je toliko vode da mu je odjeća bila potpuno natopljena, a ipak ga je mokrog stavila u krevet".

"Uvrede, agresija, gušenje kako bi ih se prisililo da otvore usta i da im se gurne hrana u grlo, nedostatak takta pri mijenjanju pelena, zanemarivanje, udaranje djece, pa čak i kazne poput zaključavanja beba samih u sobu", ispričao je užas jedan od očeva djeteta koje je bilo zlostalvjano.