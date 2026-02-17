Mještani na nogama zbog planova za nekadašnji najstrože čuvani vojni aerodrom: "Zabrinuti smo..."

Lokalna samouprava za objekt ima druge planove, ali, kako kažu, nitko ih o gradnji migrantskog centra nije ni pitao.
Informacija je odjeknula Likom. Nekad bogatim vojnim kompleksom u vlasništvu države upravlja Ličko-senjska županija, a čelni čovjek Ernest Petry ima svoje gledište. Spominje sportski aerodrom i iskorištavanje objekta na druge načine.
Općina Plitvička jezera vojni kompleks vidi kao muzej, planinarski dom, dom za starije i nemoćne, školu, policiju, no ideje su godinama odbijane što od države, a kasnije i od županije.
Željava je za njih turističko mjesto, kao i cijela općina, koja svjetski brend gradi desetljećima.
"Ovo je sve neslužbeno, mogu u ovom trenutku reći da smo zabrinuti. Tražili smo od države u više navrata da prostor prepusti općini koja bi znala to na koncu konca usmjeriti u ono što smo zainteresirani, ponajprije turizam", poručio je Hrvoje Matejčić, načelnik Općine Plitvička jezera.
Više o toj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara: