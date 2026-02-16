Velika promjena u taksijima: "Sve će biti vidljivo, s kim se vozi, odakle je vozač, iskustvo..."

Red se uvodi i u taksi sektoru. Taksi kartice koje postaju obvezne putem QR koda govore sve o tome tko vas vozi. Dvije su kartice - jedna za vozača, druga za vozilo. Onaj tko ih ne bude imao, neće moći raditi.

"Prilikom provjere putem QR koda osoba se direktno spaja na naš sustav i prema aktualnim podacima u sustavu provjerava da li je kartica važeća ili nije", objasnila je Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost.

Ona govori četiri osnovna elementa za vozača.

Taksisti - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Onaj koji vozi taksi mora imati 21 godinu, mora imati vozačku dozvolu B kategorije, mora imati ispit za auto taksi vozača položen po posebnom programu i ono najbitnije, mora biti osoba koja nije evidentirana u kaznenoj evidenciji", rekao je Tomislav Mihotić, tajnik u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Kartice se izdaju na rok od pet godina.

"Na ovaj način će biti sve vidljivo na prvom mjestu i prije nego što čovjek uđe u taksi, dakle s kim se vozi, odakle je vozač, jel ima iskustva. To je prvenstveno dobra stvar zbog kvalitete usluge koja se obavlja na tržištu, a nakon toga sigurnost za same klijente", ispričala je Ivana Šimundić Vulin iz Eko taxija.

"Mislimo da nam je svima u interesu da građani znaju s kim se voze i da s tim dižemo kvalitetu i sigurnost vožnje na još jedan viši nivo", poručio je Antun Trojnar iz obrtničke komore Zagreb.

Reda na tržištu treba i mora biti, poručuju vozači.

"Dapače, treba uvest reda i super da se tako nešto napravilo. To je za ove druge, kojih recimo ima dosta nelegalnih, pa nek se napravi red kako spada", rekao je vozač Dean Sekulić.

Taksisti - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Taksisti - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Pozdravljamo kartice vozača ako kriterij za nadzor budu pravedni i temeljiti, međutim ako i dalje svatko može vozit taksi, onda kartica nema smisla, budući da je dosta stranaca u taksiju, ja smatram da ni jedan ne bi trebao voziti bez adekvatne provjere, provjera od SOA-e", rekao je Ivan Bulat, vozač iz Zadra.

Trošak kartice je 80 eura, odnosno u žurnom postupku 150. Svatko tko se bavi taksi prijevozom nakon 4. lipnja morat će imati ovakvu karticu, ako ju ne bude moga imati, neće moći obavljati svoju djelatnost, a ono još važnije valjanost ovakvih kartica periodički će se provjeravati.

U Hrvatskoj je gotovo 40 tisuća taksi vozača. Od te brojke samo su rijetki podnijeli zahtjev.

"Do sada smo zaprimili 2800 zahtjeva. Rok je 4. 6. što i nije tako daleko pa pozivamo da svi na vrijeme podnesu zahtjev", poručila je Jandrašek.

Nakon tog roka i provjere slijede kazne. Vožnja će biti zabranjena.

Više pogledajte u videoprilogu novinara Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.