Šok u Ženevi: Prekinuti pregovori Rusije i Ukrajine

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine u Ženevi u srijedu su naprasno prekinuti nakon samo dva sata nakon što je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski optužio Rusiju da ih namjerno odugovlači.

Američki predsjednik Donald ​Trump dvaput je u proteklih nekoliko dana rekao da je na Ukrajini i Zelenskom da poduzmu korake kako bi pregovori bili uspješni.

"Jučerašnji sastanak je bio jako težak i možemo reći da Rusija oteže pregovore, koji su već stigli do završne faze", napisao je Zelenski u srijedu na X-u.

Nekoliko minuta nakon toga ruska državna novinska agencija RIA objavila je da su pregovori završili.

Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski izjavio je novinarima u hotelu u kojem se održavaju pregovori da će nastavak uslijediti uskoro, ali nije naveo datum.

Ukrajinski dužnosnik potvrdio je da su pregovori u Ženevi završili nakon "oko dva sata".

U intervjuu američkom portalu Axios u utorak Zelenski je rekao da nije pošteno da Trump javno proziva Ukrajinu, a ne Rusiju, da učini ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum.

Također je rekao da bi Ukrajinci na potencijalnom referendumu odbacili predaju dijelova istočne regije Donbasa koje Rusija ne kontrolira. "Nadam se da je to samo taktika, a ne odluka", rekao je Zelenski.