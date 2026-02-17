Vrtić ispisao gotovo 300 djece, stigla im inspekcija, a iz Grada se pravdaju: "To nije provedivo"

Gotovo 300 djece koja su pohađala Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu u rujnu su iz njega naprasno izbačeni. Da se radi o nezakonitom potezu, što su roditelji i upozoravali, potvrdila je i prosvjetna inspekcija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koja je provela nadzor poslovanja vrtića. No, iz Grada Slavonskog Broda, osnivača vrtića, pravdaju se kako su to morali učiniti zbog prevelikog broja djece.

"Moje dijete je izbačeno iz vrtića. Sada ima četiri godine. Dvije godine je išlo u vrtić i onda su uveli neke svoje pravilnike za koje i inspekcija potvrđuje da su protiv zakona, i napravili ponovni upis. Žalili smo se gradu i vrtiću i svima, ali nitko ništa. Od rujna nema odgovora", ispričala je jedna od majki.

"Inspekcija je potvrdila da smo u pravu i da se djeca koja su unutra ne izbacuju van da bi se upisala druga djeca, a isto tako i za njih unutra ne vrijedi ponovno bodovanje kad već pohađaju vrtić", naglašava.

Problematični pravilnik

Inspekcija je posebno analizirala Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece na temelju kojeg su djeca izgubila svoje mjesto te utvrdila da pojedine njegove odredbe nisu bile u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Problematičnim se navodi rješenje prema kojem su djeca koja su već bila uključena u program svake godine ponovno prolazila postupak bodovanja za upis, zajedno s djecom koja se za njega tek prijavljuju. Time je nastala situacija "u kojoj dijete koje je već pohađalo vrtić može izgubiti mjesto u programu isključivo zbog rezultata ponovnog bodovanja, iako ne postoji zakonom propisan razlog za prestanak korištenja usluge". To prema mišljenju inspekcije narušava kontinuitet predškolskog odgoja.

"Kad sam mu rekla da više ne ide u vrtić, to je bio plač. Katastrofa je bila. Morali smo objašnjavati djetetu zašto nakon dvije godine više ne može u vrtić", ispričala je uzrujana majka.

Objasnila je i da je njezino dijete ove godine izgubilo mjesto jer je ona nezaposlena, iako je u radnom odnosu bila kad je dijete prvi put upisano u vrtić.

"Nisu nas imali na temelju čega izbaciti jer zaposlenje roditelja nije bitno kad je dijete već upisano u vrtić. Vidjela sam da ima previše djece u vrtiću, ali onda ne izbacuješ neku djecu da upišeš novu. Znam i da među djecom koju su sada upisali ima djece gdje dvoje roditelja ne rade, ali ono je upisano, a on je izbačen", dodaje majka.

Problematičnim je prosvjetna inspekcija ocijenila i to što broj djece u pojedinim skupinama nije bio usklađen s državnim pedagoškim standardom. Odnosno, u vrtić je upisano previše djece. Zbog takvog stanja doneseno je rješenje o usklađivanju, a vrtiću je izdan i obvezni prekršajni nalog.

"Riječ je o socijalno odgovornoj odluci"

A upravo je ovo stavka na koju se pozivaju iz Grada Slavonskog Broda. U svom odgovoru za DNEVNIK.HR napisali su da su upoznati s nalazom inspekcije koja je utvrdila da je u vrtić upisano 634 djece više od broja propisanog državnim pedagoškim standardom.

"Istim rješenjem naloženo je smanjenje broja djece u odgojnim skupinama najkasnije do 31. kolovoza 2025. godine. Postupajući po toj obvezi, Grad Slavonski Brod i gradske predškolske ustanove morali su poduzeti niz organizacijskih i strukturnih mjera te je uz to osnovao i treću ustanovu dječjih vrtića te donio novi Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece. Pravilnikom je prednost dana djeci čija su oba roditelja zaposlena, djeci s teškoćama u razvoju te djeci u socijalno osjetljivim situacijama. Tek po upisu navedenih kategorija, i ako su kapaciteti to dopuštali, upisivala su se ostala djeca. Riječ je o socijalno odgovornoj odluci, vođenoj načelom jednakih prilika i zaštite najranjivijih skupina", ističu iz Grada Slavonskog Broda.

Dodaju i da je na kraju prošle predškolske godine 375 djece iz vrtića krenulo u osnovnu školu, no da je i dalje bilo potrebno provesti usklađivanje s pedagoškim standardom.

"U rješenju se također navodi kako djeca nisu smjela biti ponovno bodovana te da im je trebalo osigurati kontinuitet boravka. Međutim, takvo tumačenje dovodi do pravne i organizacijske nedoumice s obzirom na prethodno rješenje kojim je izričito naloženo smanjenje broja djece. Grad se tako našao u situaciji u kojoj je istodobno potrebno smanjiti broj djece i zadržati postojeći broj upisanih, što objektivno nije provedivo bez jasnih i usklađenih smjernica", zaključili su i dodali kako će izmijeniti pravilnik.

Sporne odredbe

Osim prevelikog broja djece i ponovnog bodovanja već upisane djece, inspekcija je utvrdila i da su pojedini kriteriji, koji bi trebali služiti isključivo kao kriteriji prednosti u slučaju ograničenih kapaciteta, bili uvjeti za ostvarivanje prava. Tako su, primjerice, prebivalište roditelja na području jedinice lokalne samouprave te zaposlenost oba roditelja, "imali obilježje uvjeta za ostvarivanje prava", iako bi ti kriteriji trebali biti odlučujući samo u slučaju da mjesta nema dovoljno.

Inspekcija je također utvrdila i da su u bodovni postupak bila uključena djeca koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju četiri godine života, iako ta skupina ima zakonom zajamčenu prednost pri upisu. Umjesto toga, njihovo je pravo bilo uvjetovano bodovnim rangiranjem.