VIDEO Lavina se sručila niz planinu, a skijaši su je samo promatrali. Onda je nastala panika

Snažna lavina pogodila je područje Val Veny u blizini talijanskog skijališta Courmayeur te je zahvatila desetke skijaša koji su se nalazili u podnožju.

Dramatična snimka, podijeljena na društvenim mrežama, prikazuje trenutak kada se u utorak golema masa snijega i leda sručila niz padinu. Lavina je u nekoliko sekundi dobila na brzini i srušila niz borova.

Na snimci se vidi i veća skupina skijaša koja čeka kod žičare, a dok dio njih promatra što se događa, snježna masa približava im se sve većom brzinom.

🚨 Courmayeur, Aosta Valley, Italy 🇮🇹



Deseci skijaša pokušali su u posljednjem trenutku napustiti područje, no ubrzo ih je prekrio gust oblak snježne prašine. Nije poznato je li netko ozlijeđen, piše Daily Mail.

Samo dva dana ranije, u nedjelju, na istom je skijalištu poginulo dvoje skijaša. Tragedija se dogodila na Couloir Vessesu, poznatoj ruti, priopćila je talijanska Gorska služba spašavanja. U akciji potrage i spašavanja tada je sudjelovalo 15 spasilaca, tri potražna psa i dva helikoptera.

Talijanska skijališta trenutačno su pod visokim stupnjem upozorenja na lavine zbog svježih snježnih padalina i nestabilnog snježnog pokrivača.

Ove zime smrtonosne lavine zabilježene su i u francuskim Alpama, gdje je poginulo više osoba.