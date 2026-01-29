Merz oštro o Trumpu, pljeskali mu: "Nećemo dopustiti da se to prezire i obezvrjeđuje"

S obzirom na ponašanje Sjedinjenih Američkih Država kao velike sile, Europa se mora emancipirati i sama naučiti govoriti jezikom politike moći, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz predstavljajući vladino izvješće o vanjskoj politici u Bundestagu.

Pritom je naglasio da Europa i Sjedinjene Države jesu i ostaju partneri i saveznici, ali ne i podređeni, dodavši: "Kao demokracije mi smo partneri i saveznici, a ne podređeni".

Istaknuo je kako je ruka suradnje prema Sjedinjenim Državama i dalje ispružena te da Europa ne odustaje od transatlantskog partnerstva.

Kao primjer uspjeha zajedničkog europskog nastupa Merz je naveo povlačenje prijetnji carinama koje je američki predsjednik Donald Trump iznio u sporu oko Grenlanda, ocijenivši to rezultatom "jedinstva i odlučnosti Europe".

Naglasio je kako je među europskim partnerima postignut dogovor da se više neće popuštati pod pritiscima. "Bili smo suglasni da se nećemo još jednom dati zastrašiti prijetnjama carinama", rekao je kancelar. "Tko u svijetu misli da može voditi politiku protiv Europe pomoću carina, mora znati - i sada zna - da smo spremni i sposobni tome se oduprijeti", poručio je Merz, piše Deutsche Welle.

Friedrich Merz, njemački kancelar Foto: Afp

Iz tog iskustva Europa mora izvući jasne pouke te na međunarodnoj sceni nastupati s većim samopouzdanjem i sviješću o vlastitoj snazi, istaknuo je kancelar.

"Jedinstvo je faktor moći u svijetu. S obzirom na transatlantske potrese posljednjih tjedana Europa je "možda prvi put vlastitim očima mogla vidjeti da možemo biti sila - upravo i na temelju vrijednosti kojih se ne želimo odreći", rekao je.

Govoreći o budućem položaju Europe, Merz je podsjetio da je kontinent desetljećima bio politička snaga koja je inzistirala na vladavini prava kao temelju odnosa među državama i narodima. "Sve to želimo očuvati i ubuduće štititi", naglasio je.

Kako bi se ti ciljevi ostvarili, Europa se mora suočiti s tri ključne zadaće. Prije svega, mora učiniti više za vlastitu sigurnost i smanjiti sigurnosne ovisnosti "u koje smo posljednjih godina i desetljeća previše olako ušli".

Druga zadaća odnosi se na jačanje gospodarske snage. Europa mora prevladati postojeće slabosti jer, kako je rekao Merz, "Ako ozbiljno mislimo o političkoj sposobnosti oblikovanja, onda ta sposobnost ovisi - i prije svega - o gospodarskoj snazi". Najavio je i da njemačka vlada želi smanjiti tehnološku ovisnost zemlje, istaknuvši potrebu za "mjerama za smanjenje ovisnosti, mjere za više suvereniteta, osobito tehnološkog suvereniteta".

Treća zadaća, naglasio je kancelar, jest da Europa u međunarodnim odnosima uvijek nastupa jedinstveno.

Merz je oštro reagirao i na izjave predsjednika Trumpa, koji je umanjio doprinos trupa partnerskih država NATO-a misiji u Afganistanu pokrenutoj nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama 11. rujna 2001. godine.

"Nećemo dopustiti da se taj angažman, koji smo poduzeli i u interesu našeg saveznika Sjedinjenih Američkih Država, danas prezire i obezvrjeđuje", rekao je kancelar, što je u Bundestagu popraćeno pljeskom zastupnika.

Pritom je podsjetio na 59 pripadnika Bundeswehra koji su izgubili život tijekom misije u Afganistanu, kao i na više od stotinu ranjenih vojnika, od kojih su mnogi zadobili teške ozljede.

U govoru je jasno dao do znanja da ne želi "olako dovoditi u pitanje izgrađena savezništva".

Naglasio je kako NATO treba očuvati i dodatno ojačati, istaknuvši da je taj savez "i dalje najbolja garancija za vrijeme mira i sigurnosti - i zato mi kao Europljani želimo sačuvati NATO i jačati ga iz Europe i u Europi".

Istodobno je poručio da Njemačka i Europa moraju tražiti i nova savezništva s drugim državama. "Uvijek su to bili vanjski šokovi koji su doveli do toga da se Europa dalje razvija", rekao je Merz, dodavši da će Njemačka u tom procesu imati aktivnu ulogu.

"Mi, Savezna Republika Njemačka, želimo biti dio dinamične, agilne mreže suverenih država", istaknuo je kancelar. Riječ je, kako je rekao, o partnerstvima s državama "koje se i dalje žele držati poretka temeljenog na pravilima". Naglasio je i temeljna načela svoje vanjske politike: "Želimo slobodnu trgovinu, ne želimo uopće ili želimo samo niske carine, jer iz iskustva znamo da su samo otvorena tržišta i slobodna trgovina pravi put za blagostanje i sigurnost naroda", rekao je piše Deutche Welle.