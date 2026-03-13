Kultne slastičarnice pred zatvaranjem? "Trebao bi biti zaštićen isto kao palača. Svi imamo uspomene ovdje"

Prostor rituala i uspomena, kultno mjesto okupljanja generacija - tako su nam Splićani opisali slastičarnicu Bobis, koja bi, čini se, mogla zatvoriti svoja vrata na svim ugostiteljskim objektima.

Naime, Bobis je izgubio zakup gradskih prostora na Rivi, Zvončacu i u Marmontovoj te ih je Grad Split dodijelio drugim sudionicima natječaja - zaključak je početkom veljače objavio gradonačelnik Tomislav Šuta. Kako su nam objasnili, iz proceduralnih su razloga isključeni iz natječaja - postignut je dogovor oko dobrovoljnog uklanjanja štekata do 31.3, ali još nije riješen pravni status poslovnih prostora na spomenutim lokacijama.

Podnijeli su i žalbu Gradu Splitu na ishod natječajnog postupka.

"Grad Split je na službenim mrežnim stranicama javno objavio Zaključak Gradonačelnika kojim su sva tri navedena prostora dodijeljena na korištenje trećim osobama - sudionicima natječaja. Podnijeli smo Gradu Splitu dopunu ranije podnesene žalbe, budući da je Odluka o isključenju sa natječaja direktno u suprotnosti sa Odlukom Grada Splita o zakupu poslovnog prostora, ali do danas nismo primili nikakvu Odluku Grada u vezi s podnesenom žalbom, te smo i dalje u posjedu sva tri navedena poslovna prostora, u kojima se obavlja gospodarska djelatnost, i za koje uredno plaćamo zakupninu", poručili su iz Bobisa.

Građani, koji su za slastičarnice vezani uspomenama, teško prelaze preko ove odluke.

Ilustracija; Bobis Foto: Paun Paunovic/Cropix

"Tri kultna Bobisova kafića odlaze iz grada. Je li to sramota ovog grada, da ne čuva svoju tradiciju nego da dolaze svi moderni lokali u kojima za kavu i kolač treba kredit? (...) Svaki građanin grada Splita ima makar jednu lijepu uspomenu u tom kafiću. Tu dolazite kao kod familije, nema dogovora, znate da ćete pronaći istu ekipu u isto vrijeme, konobarima se ne naručuje, svi znaju što pijete, s konobarima ste kao sa najboljim prijateljima, atmosfera prava splitska, vode se ćakule, kad Hajduk izgubi onda su svi nogometni znalci, a tek šta se u politiku razumiju... Al to je čar splitskog mentaliteta, grintanje. I sad nam i to oduzimaju", ispričala nam je čitateljica.

Moguće zatvaranje svih ugostiteljskih objekata

Čini se, nije jedina kojoj će Bobis, koji je svoja vrata u Splitu otvorio još 1949., nedostajati. A spomenute lokacije možda nisu jedine koje će se zatvoriti.

"Cijeli svoj život dolazim tu, prije s djedom, onda sam nastavila i sama. Je li moguće da je ostalo još par kultnih mjesta i to je to? Da se gasi svaka uspomena na stari Split? Ovo je isto kao da su nam uzeli Poljud. Bobis bi trebao bit zaštićen isto kao palača. Ljuta sam da se nije napravilo ništa da se spriječi odlazak Bobisa iz grada, nego se baš sve pokušava modernizirati. Modernizirajmo onda i Dioklecijanovu palaču izgleda previše staro", dodala je čitateljica.

Od prve čokoladne krafne koju su donijeli u Split, postali su omiljena pekarnica i slastičarna više generacija, jedan od svojevrsnih simbola grada. Kažu, ne žele stvoriti dojam da im Grad na bilo koji način pogoduje činjenicom da prostori još nisu predani, te su spremni dobrovoljno predati sva tri prostora.

"Postoji realna mogućnost prestanka poslovanja ugostiteljskog odjela Bobisa u cijelosti, odnosno zatvaranja svih ugostiteljskih objekata, što je primarno uzrokovano činjenicom gubitka navedenih prostora, a o čemu još nije donesena konačna poslovna odluka", poručili su.

"Spremni smo, u takvom slučaju poduzeti sve moguće pravno dopuštene i poslovno opravdane mjere putem kojih će se zadržati najveći mogući broj radnih mjesta u slučaju prestanka s radom ugostiteljskih objekata koji su postali identitet ne samo naše tvrtke, već i identitet Grada Splita", dodali su iz Bobisa.

Upit je poslan i splitskoj Gradskoj upravi.