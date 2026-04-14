Orban se oglasio: Otkrio planove te poslao poruku Mađarima

"Sada je otkriveno da je više od 2,25 milijuna birača podržalo listu i kandidate Fidesz-KDNP na izborima. Nacionalna strana, naša politička zajednica, danas je toliko velika u Mađarskoj. Veliko hvala svima onima koji nas podupiru. 2014. godine ostvarili smo ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača. U nedjelju je isto to bilo dovoljno za pošten nastup i poraz“, izjavio je Viktor Orbán u videu objavljenom na njegovoj Facebook stranici.

Uskoro umirovljeni premijer nastavio je rekavši da birači nacionalne strane uvijek mogu računati na njih.

"Fidesz je najkohezivnija politička zajednica u Mađarskoj, desetljećima lojalno služimo mađarskom narodu i nastavit ćemo to činiti i u nadolazećim godinama. Naš je plan braniti postignuća nacionalne strane zajedno s našim biračima“, rekao je, ali nije precizirao koje točno mjere ima na umu.

Viktor Orbán obećao je da će se u nadolazećim tjednima reorganizirati, posjetiti svaku izbornu jedinicu, okupiti svoje volontere, aktiviste, predstavnike i kandidate te održati nacionalni sastanak kluba zastupnika 28. travnja.

"Danas je posao počeo. Naprijed Mađarska, naprijed Mađari!" zaključio je svoj video.