Tko je profitirao, a tko izgubio padom Orbána: Karte u Europi i svijetu iznova se dijele

Šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbána u Budimpešti završila je nakon što je priznao poraz na mađarskim parlamentarnim izborima od izazivača Pétera Magyara.

Nakon što su u nedjelju navečer prebrojani gotovo svi glasovi, postalo je jasno da će Magyar osvojiti 138 od ukupno 199 zastupničkih mjesta, čime je osigurao uvjerljivu većinu i široke ovlasti za provedbu reformi u Mađarskoj.

"Mađari su danas rekli da Europi, rekli su da slobodnoj Mađarskoj", poručio je Magyar oduševljenim građanima okupljenima uz Dunav, pritom pozivajući Orbánove lojaliste u državnim institucijama da podnesu ostavke.

Orbán je priznao rezultate tijekom svog govora, istaknuvši da će njegova stranka Fidesz služiti zemlji i mađarskoj naciji iz oporbe. Fidesz je na putu da osvoji 55 zastupničkih mjesta.

Posljedice nedjeljnih izbora nadilaze granice Mađarske. Ovo su ključni pobjednici i gubitnici jednog od najvažnijih europskih političkih događaja ove godine, piše Politico.

Pobjednici

Čelnici Europske unije Ursula von der Leyen i António Costa

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa dobivaju priliku oprostiti se od jednog od najtvrdokornijih čelnika unutar EU-a. Orbán je godinama koristio pravo veta na ključne odluke Bruxellesa, uključujući i financijsku pomoć Ukrajini.

Bio je i jedan od najglasnijih kritičara Bruxellesa, potičući euroskepticizam, istodobno narušavajući vladavinu prava u vlastitoj zemlji i često blokirajući europsko zakonodavstvo..

"Mađarska je izabrala Europu. Europa je oduvijek birala Mađarsku. Zemlja se vraća svom europskom putu. Unija jača", poručila je von der Leyen neposredno nakon što je Orbán priznao poraz.

Ukrajina, uz određene rezerve

Orbán je ove godine blokirao zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, iako je prethodno bio dio dogovora postignutog u prosincu 2025. godine.

Mađarska je povukla svoju podršku nakon prekida dotoka ruske nafte kroz naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu. Orbán je tada optužio Kijev da je riječ o namjernom potezu s ciljem utjecaja na izbore slabljenjem mađarskog gospodarstva.

Ukrajini su sredstva nužna kako bi nastavila obranu od ruske invazije, osobito prije ljeta kada joj prijeti iscrpljivanje financijskih rezervi.

Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Mađarskoj na izborima.

"Ukrajina je oduvijek težila dobrim susjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti suradnju s Mađarskom", poručio je, dodajući da je Kijev spreman na sastanke i zajednički konstruktivan rad u interesu oba naroda.

Magyar zagovara poboljšanje odnosa s Bruxellesom i vjerojatno će deblokirati zajam, no njegova pobjeda za Kijev ima i svoju drugu stranu. Budući premijer jasno je rekao da se protivi slanju mađarskog oružja i novca Ukrajini te ubrzanom pristupanju te zemlje Europskoj uniji.

Najavio je i referendum o tom pitanju, što bi moglo dodatno usporiti proces, s obzirom na snažno antiukrajinsko raspoloženje u mađarskom društvu.

Mladi Mađari

Istraživanja prije izbora pokazivala su da čak dvije trećine Mađara mlađih od 30 godina želi odlazak Viktora Orbána.

Veliki prosvjedni koncerti u Budimpešti uoči izbora okupili su stotine tisuća mladih, od kojih su mnogi upozoravali da će napustiti zemlju u slučaju nove Orbánove pobjede.

Magyar je u pobjedničkom govoru posebno zahvalio mladima, dok su oni slavili na ulicama glavnog grada. "Hvala vam što ste vratili nadu, nadu u promjene", rekao je.

Novinari i liječnici

Neovisni novinari u Mađarskoj djelovali su u iznimno teškim uvjetima, budući da je Orbánova vlast kontrolirala oko 80 posto medija. Unatoč tome, upravo su oni odigrali ključnu ulogu u razotkrivanju praksi vlasti.

Otkrili su načine na koje je vlada pokušavala oslabiti oporbu putem tajnih službi te došli do informacija o telefonskim razgovorima između Budimpešte i Kremlja, u kojima su se raspravljala osjetljiva pitanja Europske unije.

Liječnici također očekuju pozitivne promjene. Magyar je obećao povećanje javnih ulaganja u zdravstvo za milijardu eura godišnje, nakon dugog razdoblja nedovoljnog financiranja koje je rezultiralo dugim listama čekanja, lošim uvjetima u bolnicama i odljevom stručnjaka.

Orbánova vlada ranije je pokretala kampanje u kojima je za probleme sustava optuživala upravo liječnike.

Gubitnici

Donald Trump i J. D. Vance

Američki potpredsjednik J. D. Vance posjetio je Orbána u Budimpešti 7. travnja kako bi podržao njegovu kampanju, uvjeren u pobjedu i kritizirajući Europsku uniju zbog navodnog miješanja u izbore. Predsjednik Donald Trump u posljednjih je šest mjeseci javno podržao Orbána u više navrata, obećavši i gospodarsku potporu Mađarskoj.

"Moramo osigurati reizbor Orbána za premijera Mađarske, zar ne?" poručio je Vance okupljenim pristašama Fidesza na skupu, no podrška iz Washingtona nije bila dovoljna.

Poraz predstavlja udarac Bijeloj kući koja gubi ključnog saveznika u Europi u trenutku pogoršanja transatlantskih odnosa.

Poslovni krugovi i think tankovi povezani s Fideszom

Mreža konzervativnih think tankova financiranih iz državnih izvora mogla bi ostati bez značajnih sredstava. Među njima je i Mathias Corvinus Collegium, institucija bliska Orbánovom političkom vrhu koja aktivno djeluje u Bruxellesu.

Poduzetnici bliski Fideszu, koji su dominirali privatnim sektorom, uključujući Lőrinca Mészárosa i Istvána Tiborcza, mogli bi izgubiti privilegirani pristup europskim fondovima i državnim ugovorima.

Magyar je najavio osnivanje ureda za obnovu nacionalnog bogatstva koji bi istraživao korupciju i pokušao vratiti državnu imovinu. "Nikada više nećemo biti zemlja bez posljedica", poručio je.

Kremlj

Ruski predsjednik Vladimir Putin gubi važnog saveznika unutar Europske unije, kao i vrijedan izvor informacija.

Mediji su posljednjih mjeseci otkrili bliske veze između mađarske i ruske vlasti, uključujući kontakte između ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i Sergeja Lavrova.

Prema tim navodima, razgovarali su o internim raspravama EU-a o sankcijama Rusiji, a Szijjártó je navodno obećao dijeliti povjerljive informacije putem mađarskog veleposlanstva.

Europska desnica

Orbán, koji je često najavljivao "osvajanje" Bruxellesa i promjene iznutra, bio je ključna figura političke skupine Patrioti za Europu, koja okuplja nacionalističke i krajnje desne stranke poput francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i španjolskog Voxa.

Njegov poraz predstavlja gubitak i za druge desne lidere u Europi, uključujući talijansku premijerku Giorgiu Meloni, koja ostaje bez važnog saveznika u Bruxellesu.