Odvjetnicima 600 eura ako nagovore migrante da odu iz Italije: "Kao na Divljem zapadu"

Vlada talijanske premijerke Giorgie Meloni suočava se s oštrim kritikama pravne struke zbog prijedloga prema kojem bi se odvjetnicima za imigracijsko pravo isplaćivao bonus od 615 eura za svakog migranta kojeg uspiju nagovoriti da napusti zemlju.

Takozvani bonus za repatrijaciju, koji je talijanski Senat odobrio u petak, uvršten je kao naknadni amandman u opsežan sigurnosni zakon o kojem bi donji dom parlamenta trebao odlučivati ovoga tjedna.

Među ostalim kontroverznim odredbama nalaze se mogućnost da vlasti osobama koje procijene opasnima odrede do 12 sati preventivnog zadržavanja prije prosvjednih okupljanja, kao i početna pravna zaštita za policijske službenike optužene za nasilje tijekom obavljanja dužnosti.

Ipak, najviše negodovanja izazvao je upravo plan prema kojem bi odvjetnici, koji migrantima pružaju besplatnu pravnu pomoć u okviru sustava pravne pomoći, bili plaćeni isključivo ako uspiju neregularne migrante uvjeriti da “dobrovoljno” napuste Italiju.

"Ta je odredba nespojiva s Ustavom i s temeljnim načelima pravne etike", priopćila je Unija obrambenih odvjetnika. "Odvjetnik ne može biti nagrađen za postizanje ishoda koji želi država, već mora zastupati klijenta u potpunosti slobodno i neovisno."

Giorgia Meloni - 2 Foto: AFP

U priopćenju se dodaje da takvo rješenje "izdaje samu ideju pravne zaštite" te "pretvara branitelja u instrument državne politike povratka migranata".

Dario Belluccio, član Udruženja za pravne studije o imigraciji, ocijenio je prijedlog “opasnim”, istaknuvši da je nepravedan jer bi odvjetnici bili plaćeni samo ako do repatrijacije doista dođe.

"Odvjetnički rad mora biti slobodan, neovisan i usmjeren isključivo na zaštitu pojedinca", rekao je Belluccio. "U ovom slučaju ta su načela narušena jer se odvjetnike potiče na postizanje unaprijed određenog rezultata."

Nacionalno udruženje sudaca upozorilo je da bi takva praksa mogla ugroziti djelotvornu pravnu zaštitu tražitelja azila i drugih osoba uključenih u složene imigracijske postupke.

Dodatna odredba sigurnosnog zakona predviđa i otežavanje pristupa besplatnoj pravnoj pomoći za strane državljane koji žele osporiti odluke o protjerivanju, što je također naišlo na oštre kritike pravne zajednice.

Sporni amandman predložili su zastupnici Melonine stranke Braća Italije, uz potporu koalicijskih partnera Lige i Forza Italije, a predstavlja još jedan u nizu sukoba između vlade i pravosuđa, osobito u pitanjima migracija.

Rasprava dolazi nedugo nakon što su talijanski birači odbacili prijedlog ustavnih promjena kojima je vlada željela preoblikovati pravosudni sustav.

Meloni, koja je na vlast došla uz obećanje smanjenja priljeva neregularnih migranata, ranije je oštro kritizirala suce koji su odbili njezin plan zadržavanja migranata u centrima izvan Italije, u Albaniji.

Giorgia Meloni - 1 Foto: AFP

Oporbene stranke također su oštro reagirale na prijedlog, koji neki nazivaju “bonusom za povratak”, te zahtijevaju njegovo uklanjanje iz zakonskog prijedloga prije glasanja, piše Financial Times.

Rasprava se odvija u trenutku kada krajnje desne skupine prikupljaju potpise za uvođenje zakona o "remigraciji", koji bi omogućio opsežnije deportacije stranih državljana iz Italije.

Prema dostupnim podacima, ove je godine u Italiju morskim putem stiglo oko 7300 neregularnih migranata, znatno manje nego u istom razdoblju prošle godine, kada ih je bilo 12.124, odnosno 16.090 godinu ranije.

Kritičari smatraju da je pad broja dolazaka djelomično posljedica pojačane suradnje Europske unije s Libijom i Tunisom, čije sigurnosne snage presreću brodove i zadržavaju migrante prije nego što pokušaju prijeći Sredozemno more.