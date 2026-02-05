FOTO Objavljene prve fotografije krune iz Louvrea koja je ispala pljačkašima

Muzej Louvre objavio je prve fotografije krune francuske carice Eugénie nakon pljačke koja se u muzeju dogodila prošlog listopada.

Naveli su da je kruna deformirana dok su je lopovi pokušavali izvući iz staklene vitrine.

Pljačkaši su iz Louvrea ukrali nakit procijenjene vrijednosti oko 88 milijuna eura, no dijamantima optočena kruna koja je pripadala supruzi Napoleona III, ostala je u muzeju nakon što je lopovi nisu uspjeli iznijeti tijekom bijega.

Kuna koja je ispala pljačkašima Louvrea Foto: Thomas Clot/Louvre

Muzej navodi da je kruna deformirana nakon što su je lopovi pokušali provući kroz uzak otvor koji su izrezali u staklu vitrine, javlja BBC.

Nedostaje joj jedan od osam zlatnih orlova, no zadržala je svih 56 smaragda te sve osim 10 od ukupno 1354 dijamanta.

Iz Louvrea su dodali da će kruna iz 19. stoljeća biti vraćena u izvorno stanje. Za nadzor restauracije imenovan je stručni odbor na čijem je čelu predsjednica muzeja Laurence des Cars.

Pljačka se dogodila 19. listopada, a pljačkaši su do Galerije Apolona došli pomoću ukradenog mehaničkog vozila, kojim su se popeli na balkon u blizini rijeke Seine.

Dvojica lopova ušla su u galeriju tako što su prozor prerezali električnim alatima. Zatim su zaprijetili čuvarima, koji su evakuirali prostor, te prerezali staklo dviju vitrina u kojima se čuvao nakit koji je nekoć pripadao francuskoj kraljevskoj obitelji i carskim vladarima.

Prema navodima tužiteljstva, lopovi su se u prostoru zadržali manje od četiri minute prije nego što su pobjegli na dva skutera koja su ih čekala ispred muzeja.

Policija je uhitila četiri muškarca za koje tužitelji tvrde da su sudjelovali u pljački, no organizator akcije još nije identificiran.

Preostalih sedam komada nakita, uključujući dijamantima optočenu tijaru koja je također pripadala carici Eugénie, kao i ogrlice, naušnice i broševe, i dalje se smatraju nestalima.