Scenarist South Parka pokrenuo kampanju za slanje Trumpova najmlađeg sina u rat

Nakon što su Sjedinjene Američke Države u koordinaciji s Izraelom pokrenule napade na Iran u kojima su poginuli i prvi američki vojnici, nastala je internetska stranica koja poziva na regrutaciju i sina američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kampanja se brzo proširila društvenim mrežama uz hashtag #sendBarron.

U operaciji Epski bijes, u kojoj su SAD i Izrael izveli opsežne zračne napade na Iran, poginulo je do sada šest američkih vojnika. No, mnogi su primijetili kako je Trump prilično ravnodušan prema gubitku ljudskih života u najnovijem sukobu pa je tako prilikom dodjele Medalje časti u utorak radije govorio o planovima za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući.

Sorry, cropped the prostitute out of the OP pic.twitter.com/IuDxknT8zl — Dan Gerous, Inc.🐷🍻 (@Anythingpork) March 1, 2026

To je potaknulo nagađanja bi li samozvani "predsjednik mira" drugačije reagirao da je njegov vlastiti sin raspoređen u vojsku. Pa je onda bivši scenarist South Parka, Toby Morton, pokrenuo satiričnu i sada viralnu web stranicu: DraftBarronTrump.com.

Stranica ismijava Donalda Trumpa pozivajući ga da pošalje svojeg najmlađeg sina u rat. Kao argumente za slanje 19-godišnjeg Barrona navodi Trumpovu "hrabrost" i "dokazane gene", dok istovremeno prikazuje njegove fotografije kako drijema.

"Amerika je jaka jer su njezini vođe jaki", stoji na stranici. "Predsjednik Trump to dokazuje svaki dan. Naravno, njegov sin Barron više je nego spreman braniti zemlju kojom njegov otac tako hrabro zapovijeda." Stranica na kraju svega ima poruku: "Služba je čast. Snaga je naslijeđena. Pas blagoslovio Barrona."

Stranica, opisana kao mjesto posvećeno odavanju počasti najsnažnijim i najhrabrijim glasovima u ratu”, sadrži i potpuno apsurdna svjedočanstva, a jedno je i od samog Trumpa.

"Ljudi mi prilaze sa suzama u očima i kažu: 'Gospodine, vi ste najjači. Pošaljite Barrona u rat.' Uvijek sam bio snažan. Vrlo snažan. Jači nego što je itko očekivao. Neki kažu najjači ikad. A snaga je važna. Vjerujte mi."

Tu je i ono potpisano imenom Barronova starijeg brata, Donalda Trumpa Jr.: “Ovaj trenutak je zapravo posvećen Barronu, u redu? Uvijek je i bio. On predstavlja snagu, hrabrost i služenje. Ja ću tu žrtvu poštovati na svoj način, uglavnom tako što ću o njoj govoriti sa sigurne udaljenosti.”

Drugi je potpisan kao Eric Trump: “Ljudi uvijek kažu da sam glup, što je potpuno nepravedno, jer puno znam o palačinkama. Palačinke su složene. Imate tijesto, toplinu, tajming. Ako žurite, sve ćete uništiti. Puno razmišljam o palačinkama. Uglavnom o palačinkama.“

Morton, koji je inače postao poznat po kupovanju domena i stvaranju satiričnih stranica, promovirao je ovaj projekt na društvenim mrežama uz još jednu stranicu, ResignChuck.com, koja pak poziva na ostavku čelnika Demokratske stranke Chucka Schumera zbog njegovog navodnog izostanka protivljenja Trumpovim postupcima.

Pokretanje stranice DraftBarronTrump.com dovelo je do širenja hashtaga #SendBarron, pri čemu tisuće korisnika društvenih mreža sada zahtijevaju da Barrona pozovu u vojsku kako bi stao uz bok vojnicima koje je njegov otac poslao u bitku.