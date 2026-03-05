Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je u srijedu savjete svojim građanima vezane za putovanja. Na "semaforu" koji su objavili sve zemlje svijeta svrstane su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu s procjenom sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstali su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narančastoj kategoriji je 28 zemalja za koje je savjet "putovanje u slučaju krajnje potrebe", a na tom popisu jedina europska zemlja je Hrvatska.

Činjenica da su Hrvatsku stavili na narančastu listu, zajedno s azijskim i afričkim zemljama, iznenadila je mnoge.

Srpsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je i objašnjenje zašto se putovanje u Hrvatsku ne preporučuje, osim "u slučaju krajnje nužde".

"S obzirom na najnovija događanja u Republici Hrvatskoj te sve češće incidente, napetosti i nepovoljne sigurnosne okolnosti, preporučujemo građanima Republike Srbije da u nadolazećem razdoblju ne putuju u Republiku Hrvatsku osim ako to nije apsolutno neophodno.

Ukoliko je putovanje neophodno, građane se poziva da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati ​​provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti", navodi ministarstvo.

Dodali su i da poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Republiku Hrvatsku, te se sportski savezi i kulturna društva potiču da se o svakom putovanju konzultiraju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i poduzimanja preventivnih mjera.

Reakcije Srba

Ta objava srpskog ministarstva izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Građani su sigurniji u Hrvatskoj nego u vlastitoj zemlji", jedan je od komentara, dok drugi dodaje: "Više desetaka tisuća Srbalja se sprema da zbog krajnje nužde ide u Hrvatsku raditi na moru. Još više iz krajnje nužde na isto mjesto ide ljetovati. Baš nas je pritisnula krajnja nužda..."

"Ti ćeš mi reći?! Tu agendu periodičnog podgrijavanja nepostojeće mržnje servirajte svojim ukućanima. Oba naroda su shvatila igru", dodao je jedan građanin, a drugi kaže: "Bio Macut neki dan".

U komentarima se javljaju i hrvatski građani, jedan je napisao: "Pozivam sve koji dođu u Knin neka mi se jave, častim ih pićem."