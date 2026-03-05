Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu

Iranski bombarderi približili su se katarskim ciljevima svega nekoliko minuta nakon što su krenuli prema najvećoj američkoj vojnoj bazi na Bliskom istoku, prije nego što su ih u zraku oborili katarski lovci u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, potvrdila su za CNN dva izvora upoznata s operacijom.

U ponedjeljak ujutro iranska Revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera Su-24 prema zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru, u kojoj je stacionirano oko 10.000 američkih vojnika, kao i prema Ras Laffanu, ključnom postrojenju za preradu prirodnog plina i jednom od temelja katarskog gospodarstva, piše CNN.

Prema izvorima, iranski zrakoplovi bili su samo dvije minute udaljeni od svojih ciljeva. Jedan od izvora naveo je da su avioni identificirani i fotografirani te da su nosili bombe i vođenu municiju.

Katarske vlasti pokušale su uspostaviti kontakt putem radija, no iranski piloti nisu odgovorili. Ubrzo su se spustili na visinu od oko 24 metra kako bi izbjegli radarsko otkrivanje. Zbog ograničenog vremena i dostupnih dokaza zrakoplovi su proglašeni neprijateljskima, nakon čega je Katar poslao svoje borbene avione.

Katarski lovac F-15 potom se sukobio s iranskim zrakoplovima u zračnoj borbi i oborio oba bombardera. Iranski avioni srušili su se u katarske teritorijalne vode. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari izjavio je da je u tijeku potraga za posadama.

Iran je u međuvremenu pokrenuo široku vojnu odmazdu nakon američkih i izraelskih zračnih napada na zemlju, tijekom kojih je u subotu ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei kada je uništen njegov kompleks u Teheranu. Teheran je potom ispalio stotine projektila i dronova prema državama duž Perzijskog zaljeva.

Operacija iznad Katara posebno je značajna jer je to prvi put nakon Hamneijeve smrti da je Iran koristio zrakoplove s posadom za napad na susjednu zemlju. Ujedno je riječ o prvom zračnom sukobu katarskog ratnog zrakoplovstva.

Incident je potvrdio i američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera, na brifingu u Pentagonu. Naveo je da su katarski lovci prvi put oborili dva iranska bombardera koji su se približavali njihovoj lokaciji, iako nije precizirao njihove ciljeve.

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem incident je opisao kao ozbiljnu eskalaciju i dokaz da Iran nema stvarnu namjeru smirivanja situacije.

Al Thani je poručio da Iran umjesto deeskalacije pokušava nanijeti štetu svojim susjedima i uvući ih u rat koji nije njihov.

Iranska odmazda do sada se uglavnom sastojala od napada projektilima i dronovima. Prema podacima regionalnih vlada, Iran je od početka sukoba ispalio više od 400 balističkih projektila i više od tisuću bespilotnih letjelica prema arapskim državama Perzijskog zaljeva.

Napadi su ciljali urbana središta, energetsku infrastrukturu, zračne luke i hotele diljem regije, uzdrmavši stanovništvo koje je godinama živjelo u relativnoj sigurnosti.

Iako je većina projektila i dronova presretnuta, šest američkih vojnika poginulo je u nedjelju kada je jedan iranski projektil probio protuzračnu obranu i pogodio improvizirani operativni centar u kuvajtskoj luci Shuaiba.