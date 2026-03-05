Djeca se razboljela zbog otrovne formule za bebe koja je prodavana i u Hrvatskoj: "Bilo je to užasno iskustvo"

Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost istražuje više od 60 slučajeva obolijevanja beba koje su hranjene otrovnom hranom za bebe.

Prehrambeni div Nestle povukao je u siječnju desetke serija svoje formule za dojenčad i formule za dohranu. Opoziv, koji je zahvatio više od 60 zemalja, među kojima je i Hrvatska, pokrenut je zbog prisutnosti cereulida, toksina otpornog na toplinu koji može uzrokovati simptome poput povraćanja, proljeva i grčeva u želucu.

Danone je također povukao serije Aptamila i mlijeka za dojenčad Cow & Gate, navodeći iste zabrinutosti zbog kontaminacije.

Agencija sada istražuje slučajeve diljem Ujedinjenog Kraljevstva u kojima je prijavljeno da su djeca imala simptome trovanja cereulidnim toksinom, piše Sky News. Radi se o 35 dječaka i 26 djevojčica.

Od prvog Nestléova povlačenja proizvoda početkom siječnja Sky News je razgovarao s nekoliko obitelji koje su nesvjesno hranile svoje bebe formulom iz pogođenih serija.

Osmomjesečna kći Chloe Fernandes, Rebecca, trebala je bolničko liječenje nakon što je hranjena kasnije povučenom serijom hrane za bebe, koja se izdaje samo na recept.

"Rebecca se sredinom prosinca jako razboljela. Imala je užasan proljev i jako povraćanje, što je dovelo do gušenja i potrebe za odlaskom u bolnicu. Bilo je to užasno iskustvo", objasnila je majka.

Njezina kći liječena je od dehidracije i od tada se potpuno oporavila.

Agencija je potvrdila da je toksin unesen u formulu putem sastojka, točnije ulja, koje proizvodi vanjski dobavljač, a koje dijele i Nestlé i Danone.