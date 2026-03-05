Hoće li rat uništiti turističku sezonu u Hrvatskoj? Ministar: "Moramo se pripremiti..."

Trenutačna situacija u svijetu zbog rata na Bliskom istoku ne ide u prilog turističkim zemljama, pa tako ni Hrvatskoj, jer je osnovni preduvjet turizma mir i sigurnost, kojih sada nema, ali vjerujemo da to neće u značajnijoj mjeri poremetiti očekivane dolaske turista u Hrvatsku, rekao je nakon sjednice Vlade u četvrtak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Šesti dan rata
VIDEO Na državnoj televiziji emitirana jeziva poruka iz Irana! Zaprijetili Europskoj uniji: "Platit ćete cijenu prije ili kasnije"
Drama na nebu
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Odgovarajući na pitanja novinara nakon Vlade, ministar Glavina je, u osvrtu na ratna događanja i njihovu utjecaju na turizam, rekao i da Hrvatska ima nekih prednosti u ovom trenutku, među kojima i to što otprilike 80 posto turističkog prometa ostvaruju turisti iz Europe, koji dolaze najviše cestovnim putem, dok i s dalekih tržišta bilježimo rast, većinom iz SAD-a i Kanade, odnosno sjeverne i južne Amerike.
S ugroženih područja Bliskog istoka, odnosno Dubaija, Dohe, Abu Dabija i drugih zrakoplovnih čvorišta s Bliskog istoka, puno turista putuje prema Europi iz Azije, Afrike i ostalih dalekih zemalja, no u Hrvatskoj još uvijek dominiraju turisti sa zapada Europe, pa Glavina vjeruje da će Hrvatska zadržati svoj turistički promet, a možda će ove godine i dio Europljana, koji su planirali putovanja na daleke destinacije, zbog tih ratnih sukoba ostati u Europi i moguće doći i u Hrvatsku.
"Ipak, po svim povratnim informacijama od naših partnera, tour-operatora, avioprijevoznika i drugih, brojke i rezervacije za Europu, konkretno za Hrvatsku su stabilne, otprilike na razini prošle godine u ovo isto vrijeme. Sada je najvažnije da se naš turistički sektor pripremi najbolje što može za ovu godinu, posebice predsezonu i posezonu, i da budemo najkonkurentniji, što objektivno možemo biti", poručio je ministar.
Tonči Glavina
Foto:
Tonci Plazibat/Cropix
Naglasio je i da je prednost Hrvatske što je turisti doživljavaju kao zemlju u kojoj se osjećaju sigurno, a to, kako dodaje, treba i nadograditi konkurentnom kvalitetom ponuda i cijenama. Ako to hrvatski turizam ponudi, Glavina vjeruje da možemo imati dobru, stabilnu turističku godinu, ali naglasio je i da će veliki uspjeh biti ako se ponove lanjske turističke brojke.
"Kod svih naših konkurenata primjetna je određena stabilizacija cijena i potrebno je nedvojbeno i da Hrvatska podigne svoju konkurentnost po pitanju cijena. Dakle, ne možemo se dovesti u situaciju da na nekim nama tradicionalnim tržištima Hrvatska postaje preskupa, moramo adekvatno odgovoriti na taj izazov. Pozivam sektor da prate što se događa na tržištima i prilagođavaju se promjenama, nudeći prije svega dobar odnos cijene i kvalitete, odnosno vrlo konkurentne i povoljne cijene. Ako to odradimo, a to se veže i na strateške prednosti koje imamo, imamo šanse odraditi dobru i kvalitetnu godinu", rekao je Glavina.
Komentirao je i nedavne objave slovačkih medija da bojkotiraju turističke odlaske u Hrvatsku uslijed situacije s MOL-om i Janafom, napominjući da je u tome važna komunikacija s turističkim partnerima u Slovačkoj, pa i u Mađarskoj, i da im je Hrvatska jako dobar susjed i partner.
"To su bile informacije većinom na društvenim mrežama, koliko sam razumio, i izvučene iz konteksta, pa čak su se i neki mediji iz Slovačke javljali za hrvatske medije i rekli da to nije nešto što predstavlja velik problem, da su to neke sporadične teme, moguće i političkog prepucavanja pozicije i opozicije. Slovačkoj i njihovim turistima poručujemo da su nam dragi, kao i oni iz Mađarske, i uvijek dobrodošli", zaključio je Glavina.