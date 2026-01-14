Gdje su dragulji iz Louvrea? Na ovom mjestu lopovi su privremeno sakrili kraljevski nakit

Gotovo tri mjeseca nakon spektakularne pljačke istražitelji i dalje tragaju za plijenom. Prema navodima Le Parisiena, četvorica uhićenih muškaraca od utorka se ispituju, a cilj ispitivanja je doći do ključnih informacija o tome gdje se nalaze krunski dragulji.

Riječ je o osam iznimno vrijednih predmeta, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 88 milijuna eura. Među ukradenim blagom nalazi se 8482 dijamanta, 35 smaragda, 34 safira i 212 bisera, ne računajući zlato.

Policijska istraga posljednjih je tjedana ostvarila određeni napredak. Policija je identificirala podzemnu garažu u Aubervilliersu, u departmanu Seine-Saint-Denis, kroz koju je, prema sumnjama, nakit prošao nakon pljačke. Pariški dnevnik navodi da su nadzorne kamere u toj garaži snimile dvojicu muškaraca kako razgledavaju dragulje, predaju ih iz ruke u ruku, a zatim se žurno udaljavaju s lokacije. To je zasad posljednji poznati trag ukradenog nakita.

Zahvaljujući snimkama sigurnosnih kamera, istražitelji su također utvrdili da su se sumnjive operacije izvlačenja odvijale u noći s 22. na 23. listopada, tri dana nakon pljačke.

Nakon što su locirali nadzorne kamere, dvojica muškaraca, koja su kasnije uhićena, uklonila su bijeli Citroën Berlingo korišten tijekom provale. Jedna od radnih hipoteza istražitelja jest da je upravo to vozilo u tom trenutku prevozilo ukradeni nakit.

Unatoč napretku u istrazi, ni plijen ni vozila zasad nisu pronađeni, a sudbina dragulja iz Louvrea ostaje nepoznata.