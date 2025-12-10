Novi detalji istrage o pljački Louvrea! Lopovi su pred nosom pobjegli policiji i zaštitarima: "Mogli su ih spriječiti"

Lopovi koji su u listopadu ukrali dragulje iz Louvrea uspjeli su pobjeći policiji sa svega 30 sekundi prednosti zbog sigurnosnih propusta koji su se mogli izbjeći, pokazala je istraga.

Istragu je zatražilo ministarstvo kulture nakon krađe koja se odvila usred dana, a otkriveno je da je od dvije sigurnosne kamere u blizini mjesta provale ujutro u nedjelju 19. listopada radila samo jedna.

Prema izvješću, čiji su detalji izneseni pred odborom francuskog Senata, djelatnici u sigurnosnoj kontrolnoj sobi nisu imali dovoljno ekrana za praćenje snimki u stvarnom vremenu dok je nedostatak koordinacije doveo do toga da je policija nakon aktiviranja alarma prvo poslana na pogrešnu lokaciju, piše Guardian.

"To ukazuje na sveukupni neuspjeh muzeja, kao i njegova nadležnog tijela, u rješavanju sigurnosnih pitanja”, rekao je predsjednik odbora Laurent Lafon na početku saslušanja u srijedu.

Jedan od najzapanjujućih nalaza bio je da su lopovi imali svega 30 sekundi prednosti prije dolaska policije i privatnih zaštitara

"U roku od tih otprilike 30 sekundi, zaštitari ili policajci u ophodnom vozilu mogli su spriječiti bijeg lopova", rekao je voditelj istrage Noël Corbin senatorima.

Dodao je da bi mjere poput modernog sustava videonadzora, otpornijeg stakla ili bolje interne koordinacije mogle spriječiti krađu dragulja, procijenjenih na oko 88 milijuna eura koji još uvijek nisu pronađeni.

U nekoliko studija koje je uprava Louvrea dobila tijekom proteklog desetljeća istaknute su ozbiljne sigurnosne slabosti, uključujući reviziju iz 2019. godine koju su proveli stručnjaci draguljarske kuće Van Cleef & Arpels. Njihova je analiza upozorila da je balkonski prostor uz rijeku, koji su lopovi ciljali, slaba točka i lako dostupan uz pomoć teleskopske ljestve. Upravo tako je krađa i izvedena.

Corbin je potvrdio da ravnateljica Louvrea Laurence des Cars nije bila upoznata s tom revizijom, koju je naručio njezin prethodnik Jean-Luc Martinez. "Preporuke nisu bile provedene, a omogućile bi nam da izbjegnemo ovu provalu", rekao je i dodao da je nedostajala koordinacija upravitelja.

Prema istrazi, policija vjeruje da je uhitila sva četiri provalnika, koji su nakon krađe pobjegli na motorima, a cijeli su pothvat u Galeriji Apollo izveli u oko deset minuta.

Otkrića će vjerojatno dodatno pojačati pritisak na Des Cars, prvu ženu na toj poziciji koju je Emmanuel Macron imenovao 2021. godine. Od provale se postavlja pitanje je li se ona mogla spriječiti i zašto je najposjećeniji muzej na svijetu bio tako slabo zaštićen.

Guy Tubiana, visoki policijski dužnosnik i sigurnosni savjetnik u ministarstvu kulture koji je sudjelovao u istrazi, rekao je senatorima da je bio zapanjen onim što je zatekao u muzeju. "Dogodio se niz propusta koji su doveli do katastrofe, ali nikad ne bih pomislio da Louvre može imati toliko sigurnosnih propusta", izjavio je.

Očekuje se da će zaposlenici Louvrea u ponedjeljak stupiti u štrajk, tražeći od uprave da se pozabavi onim što smatraju nedostatkom osoblja i prenapučenjem muzeja, koji je prošle godine posjetilo 8,7 milijuna ljudi.

Tijekom vikenda muzej je objavio da je zbog curenja vode krajem studenoga oštećeno između 300 i 400 časopisa, knjiga i dokumenata u Egipatskom odjelu.