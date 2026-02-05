Išao na doručak u hladovinu kraj posla i teško obolio: Split tek sada rješava problem s opasnim krovovima

Grad Split pozvao je sve građane koji imaju azbestne krovove ili bilo kakav azbestni otpad da se jave jer će sufinancirati uklanjanje tog materijala. Sve je potaknuo brod s azbestom koji je prošlog ljeta stigao u splitsko brodogradilište.

Valovitih azbestnih ploča u Splitu ima na mnogim starim objektima - usred grada blizu bolnice, blizu kolodvora, Poljuda. Protokom vremena ploče se mrve i vjetar raznosi smrtonosna vlakna. Dovoljno je udahnuti jedno vlakno.

"Najčešće bolesti su azbestoza i karcinomi", rekla je Tajana Ivanović Biočić, specijalistica medicine rada, te istaknula jedan slučaj: "Blizu njegovog radnog mjesta čovjek bi izašao van, doručkovao, bio u hladovini koja je bila od azbestnih ploča i obolio od azbestoze."

O opasnosti od azbesta najbolje znaju u susjednom Vranjicu, gdje je ugašena tvornica azbesta. Na njihovoj plaži je odavno azbestni otpad. Fond za zaštitu okoliša konačno će je sanirati, ali ostaci tvornice još su tu. Palili su svijeće za 400 preminulih od azbesta. A ljudi i dalje umiru.

"Tvornica nije sanirana do kraja, na papiru je, ali i samo vidom možemo vidjeti da je azbest još prisutan u tvornici", rekao je Marin Mandić iz Inicijative - Mjesto koje hoće živjeti! u Vranjicu.

Vranjic je na sjevernom rubu Splita - bura sve to donosi. Detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Sofije Preljvukić.