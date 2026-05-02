Prije 35 godina u Borovu je ubijeno 12 redarstvenika: "Zatvorili su nas, napravili pokolj"

U Borovo Selu kraj Vukovara obilježena je 35. obljetnica masakra nad 12. hrvatskih redarstvenika. Bio je to prvi masovni zločin '91. godine, koji je najavio brutalnost neprijatelja tijekom Domovinskog rata.

Hrvatski policajci u Borovo su došli osloboditi dan ranije zarobljene kolege, ali ih je dočekala zasjeda pobunjenih lokalnih Srba i paravojnih organizacija. Najmlađi policajac imao je 20, a najstariji 35 godina.

"Upali smo u zasjedu. U toj zasjedi su nas dočekali organizirana naoružana skupina, što Bijelih orlova, što terorista, što rumunjskih Sekurita (Securitate), koji su se nakon pada Ceausescua ovdje stacionirali. Jednostavno su nas zatvorili, napravili su pokolj nad 12 redarstvenika", ispričao je Zdravko Mamić, predsjednik Udruge 12 hrvatskih redarstvenika.

"Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novu, novonastalu Hrvatsku državu", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

