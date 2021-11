Obala Kalabrije, pokrajine u Italiji, puna je nasukanih luksuznih plovila koje su tamo ostavili krijumčari ljudima.

Ljudi koji bježe od nevolje i rata spremni su platiti pravo bogatstvo kako bi se dokopali Europe i boljeg života, a to dobro iskorištavaju krijumčari koji im za putovanje od Turske preko Sredozemnog mora do Kalabrije uzimaju i do 10.000 dolara po osobi.

Nesretne ljude prevoze u ukradenim plovilima, luksuznim jedrilicama koje su ukrali, a nakon što su poslužile svrsi ostave ih nasukane na talijanskoj obali. Jedrilice kojima se prevoze migranti znaju vrijediti i do 100.000 eura, a krijumčari samo za jedan prijevoz znaju zaraditi i do pola milijuna eura.

Kako prenosi Morski.hr ovu migrantsku rutu najviše koriste Afganistanci, Kurdi, Iračani i Iranci.

Kada se približe obali migranti se penju na palubu i izlaze na kopno, a krijumčari pomoćnim čamcima bježe u drugom smjeru.

Associated Press razgovarao je s migrantima koji su u Kalabriju stigli jedrilicama. Kazali su kako su putovali tjedan dana u potpalublju, a od toga su samo pet dana imali pitke vode.

"Zadnja dva dana pili smo morsku vodu u koju smo stavljali šećer", rekao je Hamid koji je u Italiju stigao iz Afganistana.