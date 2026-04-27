Žestoki ruski napad dronovima, incident oko nuklearne elektrane Zaporižja

Tijekom noći dogodio se novi val ruskih napada dronovima a Ukrajinu, a posebno su stradala stambena područja u regiji Odese.

Najveća šteta zabilježena je u središnjoj gradskoj četvrti Primorski, gdje su oštećene stambene zgrade, hotel i objekti u centru grada, izvijestio je na Telegramu čelnik lokalne vojne uprave Serhij Lisak, a prenosi Reuters. "Bila je to iznimno teška noć", rekao je, dodajući da su u još dvije gradske četvrti na udaru bili višekatni stambeni objekti, obiteljske kuće i vozila.

Prema preliminarnim informacijama, ozlijeđeno je 13 osoba, a među ozlijeđenima je i dvoje djece.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko danas bi trebala posjetiti Poljsku, gdje sudjeluje na konferenciji o sigurnosnoj i obrambenoj dimenziji obnove Ukrajine. Očekuje se i njezin susret s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

U međuvremenu, europski čelnici imaju niz diplomatskih aktivnosti – francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetit će Andoru, njemački kancelar Friedrich Merz razgovarat će s učenicima o Europi, dok se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nalazi u Berlinu na politički osjetljivom sastanku sa svojom bivšom strankom CDU/CSU.

Istodobno, situacija oko nuklearne elektrane Zaporižja dodatno je zaoštrena. U napadu ukrajinskog drona na kompleks elektrane, koji je pod ruskom okupacijom, poginuo je jedan transportni radnik, priopćile su vlasti koje je postavila Moskva, a prenosi AFP.

Zaporižja, najveća nuklearna elektrana u Europi, već je dulje vrijeme u središtu optužbi između Moskve i Kijeva, koji se međusobno terete za dovođenje u opasnost nuklearne sigurnosti. "Danas je vozač poginuo u napadu dronom ukrajinskih oružanih snaga na transportni pogon nuklearne elektrane Zaporižja", objavila je uprava elektrane na Telegramu.

Elektrana, koja je trenutačno u stanju hladnog gašenja, nalazi se blizu bojišnice na jugu Ukrajine, a njezin status jedno je od ključnih spornih pitanja u stagnirajućim pregovorima o završetku rata.

Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom priopćila je u nedjelju da je došlo do prekida dalekovoda, zbog čega je elektrana na sat i pol ostala bez napajanja. "Ovo je već 15. nestanak struje u elektrani Zaporižja od početka okupacije. Svaki takav incident značajno povećava rizik za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ne samo za Ukrajinu, nego i za Europu u cjelini", upozorili su.

Ukrajina je u nedjelju obilježila 40. obljetnicu černobilske katastrofe, a predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za slanje dronova prema tom području, što je nazvao "nuklearnim terorizmom".

U Poljskoj je u međuvremenu premijer Donald Tusk najavio ambiciozne planove za jačanje obrane. Govoreći u Rzeszówu na konferenciji o obnovi Ukrajine, poručio je da Varšava planira izgraditi "armadu dronova" uz pomoć ukrajinskog iskustva.

"Zahvaljujući ovom ratu, koji je za Rusiju bio neočekivan, preskočit ćemo cijelu jednu tehnološku epohu kako bismo u bliskoj budućnosti osigurali Ukrajinu, Poljsku i Europu od zračnih napada", rekao je Tusk.

Dodao je kako su iskustva Ukrajine u ratu s Rusijom ključna za razvoj obrambenih kapaciteta Poljske.

Istodobno, Europska unija razmatra i vlastiti projekt tzv. "zida dronova", potaknuta nizom incidenata s dronovima za koje se sumnja da su povezani s Rusijom diljem kontinenta prošle godine, piše Sky News.