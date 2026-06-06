Antunovski hod okupio 20 tisuća mladih: "Događa se jedan fenomen"

Više od 20 tisuća mladih, prema podacima organizatora, preplavilo je zagrebačke ulice i Trg bana Jelačića na osmom po redu Antunovskom hodu mladih.

Krenuli su ranije danas iz Dubrave, a dan će završiti kod bazilike sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Iz centra Zagreba uživo se javio i reporter Nove TV, Vanja Margetić.

"Događa se jedan fenomen, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Americi, čak i zapadna Europa. Sve više mladi se počinje vraćati u crkvu, sve više imamo krštenja vazmenim bdijenjima i zaista se događa nešto posebno", poručio je fra Sandi Aščić.

Vanja Margetić i Fra Sandi Aščić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Istaknuo je i problem koji je primijetio kod razgovora s mladima.

"Usudio bih se reći da ne brine samo mlade, već i ostale. Mladi ne osjećaju da su ljubljeni, a prije svega mi možemo reći ljubav je od Boga, ali i od drugih. Druga je stvar usamljenost", rekao je.

Kako je protekao hod i što se još očekuje na Svetom Duhu, pogledajte u prilogu.