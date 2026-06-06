Objavljene mučne snimke zlostavljanja životinja, vlasnik tvrdi: "Sve je lažno"

Policija je u subotu po dojavi o zlostavljanju životinja izašla na teren u Nadinu kod Škabrnje. Vlasnik u razgovoru za Dnevnik Nove TV sve negira. Fotografije i snimke sada su stigle do policije i inspekcija.

Dvadesetak pasa, mačke i ptice zbijeni u male, nehigijenske kaveze. U Nadinu kraj Škabrnje, mještani tvrde, godinama svjedoče zlostavljanju životinja.

"Trideset godina. Trideset godina. Nije to jedan dan. Mogu čuti i osjetit smrad, lavež kao i svi ostali mještani ovdje, moji susjedi i to je to. Nesnošljivi smrad. Ne možeš živjet, ne možeš otvoriti prozor, vrata, smrdi cijelo selo", ispričao je jedan od susjeda.

Užas kod Nadina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Užas kod Nadina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Slučaj su, kažu, više puta prijavljivali nadležnim institucijama, ali problem se nije riješio. Dinko Odžaković, vlasnik životinja, kaže - problema nema.

Na pitanje je li ga itko prijavio za zlostavljanje pasa, odgovorio je: "Nikad u životu nisam. Čak sam u knjizi Ponos Hrvatske što sam spašavao pse. Nisam nikad bio.. Oni su moj dio života i to je to. Sve životinje, sve, čak i zmije".

Susjedi tvrde drukčije. S fotografijama i snimkama obratili su se udruzi Prijatelji životinja iz Čakovca. Njihovu priču, kaže Aleksandra Hampamer, nije bilo lako čuti.

"Ima lešina životinja, na videu se vidi doslovce da neke životinje, koje nisam uspjela prepoznati koje su, vise sa grane. Leže dolje na podu mrtve. Bila je fotografija jednog psa koji je kasnije spaljen", ispričala je.

Užas kod Nadina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Odžaković odgovara: "Imaju hrane, imaju vode, nisu gladni, nisu žedni.

Ja ne znam gdje su oni to slikali i što su objavili i kome. Oni su to lažno objavili i nečije slikali i poslali da je moje".

"Dobili smo sve te materijale i predali smo prijave policijskoj upravi, općini i veterinarskoj inspekciji državnog inspektorata", poručila je Hampamer.

Policija je danas izašla na teren, no trenutačno bez službenih izjava.