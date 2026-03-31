Bogatija uskrsna košarica gotovo 500 eura, sindikati poručuju: "Počnite sa značajnim povećanjem plaća"

Bogatija Uskrsna košarica ove godine stoji 486,05 eura i skuplja je za 11,7 posto, srednja stoji 282,11 eura i skuplja je za deset posto, a skromna košta 129,01 eura i skuplja je 5,09 posto nego lani, pokazuje izračun Nezavisnih hrvatskih sindikata (NZS) predstavljen u utorak.

U bogatiju košaricu uvrštene su skuplje namirnice koje se tradicionalno konzumiraju za Uskrs kao što su bakalar, teletina, janjetina i kuhana šunka, u srednjoj su jeftiniji oslić, odojak i rolana šunka, dok se u skromnoj nalaze jeftiniji dijelovi svinjetine te najjeftinija vrsta ribe.

Za juhu su u bogatijoj košarici predviđeni skuplji i kvalitetniji dijelovi junetine, u srednjoj jeftiniji dijelovi junetine, dok se u skromnoj za tu svrhu nalazi samo kokoš.

Skromna košarica ne predviđa proizvode kao što su slatkiši, grickalice i razna pića te se isključivo temelji na osnovnim namirnicama potrebnim za promatrane dane blagdana i vrlo skromnom piću.

Podrazumijeva i određeni veći napor pri traženju najjeftinijih namirnica, koje su često manje kvalitete te uključuje i dio proizvoda s proširenog popisa proizvoda kojima su cijene ograničene, rekla je na konferenciji za novinare gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.

Cijene su bilježene u velikim trgovačkim lancima i na tržnicama, korištena je prosječna cijena za proizvode različitih i istih proizvođača, a kao najpogodniji pokazatelj korišten je mod tj. najčešća cijena. Većina proizvoda iz Uskrsne potrošačke košarice bila je obuhvaćena akcijskim ponudama i sniženjima, navela je.

Upozorila je da će mnoge obitelji Uskrs dočekati s povećanom zabrinutošću, nastojeći, unatoč rastu troškova života, zadržati dostojanstvo i obilježiti blagdane u skladu s običajima.

Prema posljednjim podatcima godišnja stopa inflacije u veljači 2026. godine iznosila je 3,8 posto, dok su cijene hrane rasle za 2,9 posto na godišnjoj razini, dodala je.

Komentirajući podatak da je inflacija u ožujku porasla na 4,8 posto, Mišić je rekla kako je to očekivano s obzirom na rast cijena energenata koji izazivaju lančanu reakciju.

Predsjednik NHS-a Dražen Jović pozvao je Vladu i poduzetnike da krenu u značajno povećanje plaća i mirovina i da se se kao protuargument ne navodi rat na Bliskom istoku ili drugdje, jer se, kaže, radi o strukturnom problemu koji imamo već dulje vrijeme i ne rješava se.

Moramo osjetiti da bolje živimo i zato NHS organizira prosvjed (18. travnja), jer je potrebno resetirati sustav i krenuti u rješavanje problema, poručio je.

Kazao je i kako je Hrvatska stalno u vrhu po inflaciji u EU i da ne živimo od kreditnog rejtinga, niti lijepih riječi, nego od plaća i mirovina i to teško. Postavlja se pitanje kada je konačno vrijeme za radnika, izjavio je Jović te pozvao Vladu da se uhvati u koštac s neprijavljenim radom, kao i s urušavanjem kupovne moći građana.