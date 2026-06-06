Iran poslao oštro upozorenje susjedima

Teheran je još jednom upozorio susjedne države da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana.

"Zemlje u regiji trebale bi poštivati načelo dobrosusjedskih odnosa i ne koristiti svoje teritorije za agresivne akcije protiv Irana", poručilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju objavljenom u subotu.

Priopćenje je objavljeno nakon što je SAD u ranim jutarnjim satima u subotu napao radarske instalacije u regiji Sirik i na otoku Kešm na jugu Irana.

"Taj napad bio je jasno kršenje primirja iz travnja 2026. i vojna agresija na teritorijalni integritet Irana", dodalo je ministarstvo.

Iran je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da reagira na ono što je nazvalo očitim kršenjem primirja i nezakonitim akcijama SAD-a, za koje tvrdi da ugrožavaju regionalni i međunarodni mir.

Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran prije tri mjeseca. Primirje je formalno na snazi od 8. travnja. Unatoč tome, uzajamni napadi nastavljaju se.

Američka vojska rekla je da je u petak presrela nekoliko iranskih projektila ispaljenih prema zaljevskim državama Kuvajtu i Bahreinu, saveznicima SAD-a.

Američka vojska je prema ranijim izvještajima također presrela četiri iranska drona u području Hormuškog tjesnaca, a potom napala radarske postaje u Iranu na otoku Kešm i u gradu Goruku.