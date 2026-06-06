Dvije povorke prošle Zagrebom: Policija objavila je li bilo incidenata

Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se u subotu istovremeno održavali u centru Zagreba, prošli su bez incidenata i bez policijskih intervencija, potvrdila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom, naglasila je policija.

Povorka 25. Zagreb Pridea krenula je u 15:30 sa Zrinjevca te je preko središta grada stigla do Trga dr. Franje Tuđmana, gdje je u 18:30 počeo glazbeni program koji se nastavio tijekom večeri.

Ovogodišnji Pride održan je pod porukama inkluzivnosti i ravnopravnosti LGBTIQ zajednice, a organizatori su upozorili kako, unatoč određenim zakonskim pomacima, i dalje nisu ostvarena sva prava, posebno u području posvajanja te položaja trans, nebinarnih i interspolnih osoba.

Na Trgu bana Jelačića povorku je nakratko dočekala skupina protuprosvjednika s kojima su se sudionici dovikivali, ali bez fizičkih sukoba.

Istoga dana održan je i Antunovski hod, tradicionalno okupljanje vjernika uoči blagdana svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su sudjelovali u procesiji i molitvenom programu kako bi poslali poruku, kažu organizatori, snažnog svjedočanstva vjere, zajedništva i nade.

Antunovski hod započeo je u 15:30 sati iz Dubrave, odakle su sudionici krenuli prema centru grada. Oko 17 sati stigli su na Trg bana Jelačića, nakon čega su nastavili Ilicom prema Črnomercu do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje je završio program.