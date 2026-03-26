Kad se dogodi život: Napokon je netko na glas rekao što svi mislimo, a i radimo

Jer život ne pita, ali računi dođu

Zaboravite generičke razloge poput "renovacija" ili "kupnja". Stvarni život izgleda malo drugačije:

želite srediti auto koji vozite već godinama

treba vam pauza od svega i malo ulaganja u sebe

iznenade vas troškovi koje niste planirali

ili vas jednostavno pogodi onaj trenutak: "uh, ovo će koštati"

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

Influencerica Natali Rade podijelila je što misli o tome.

Svi zaslužujemo odvojiti nešto novca za sebe, ali puno ljudi ima grižnju savjesti zbog toga. Bit ćeš bolja osoba ako si nešto priuštiš, a samim time i bolja majka. Definitivno mislim da je ok uzeti kredit za svoje potrebe. Dugoročno gledano često je isplativije nego neke druge opcije.

Humor koji pogađa jer je istinit

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

Ako vam je ikad bilo neugodno objasniti zašto vam treba kredit, niste jedini. Stand-up komičar Ivan Šarić vidi to na svoj način.

Smiješno je jer je istina. I stvarno jest. Jer razlozi nisu uvijek idealni, nekad je to želja da si nešto priuštimo, nekad pokušaj da držimo korak s drugima, a nekad jednostavno potreba. Kredit je dobar ako ga možeš platiti i ako te ne dovede u neku glupu situaciju.

Davor Bruketa, iz reklamne agencije Bruketa&Žinić&Grey koja stoji iz ove zanimljive marketinške kampanje objašnjava da bilo vrijeme da netko progovori o tome zašto ljudi stvarno uzimaju gotovinske kredite.

Premalo je iskrenosti u oglašavanju, posebno u hrvatskom javnom prostoru. Mi smo probali reći kako stvari zaista stoje. Kampanja je smiješna baš zato što je istinita.

I na ovaj način Addiko priča glasno o novcu

Razgovor o financijama i kreditima mnogima je i dalje neugodan, čak i s najbližima. Nekako je još uvijek tabu pa se i to pokušava promijeniti ovim zabavnim iskorakom, naglašava Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Razvoja poslovanja s klijentima u Addiko banci.

Htjeli smo klijentima približiti kredit na jedan humorističan i drugačiji način jer svima nam se dogode situacije kada moramo ući u neki trošak. Svatko od nas ima neku svoju životnu priču u kojoj se može prepoznati.

Krediti koji su dobili osobnost

Sada krediti napokon zvuče kao stvarni život. Umjesto "namjenskog" ili "nenamjenskog", dobili smo kredite koji imaju karakter, stav i, najvažnije, dozu humora. Zato kredit dolazi u kutiji, simbolično, ali i vrlo konkretno. Kao mali podsjetnik da ga ne uzimamo "onako", nego točno onda kad se život zakomplicira, iznenadi ili nas jednostavno ponese.

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

Jer realno, ne uzimate kredit zbog kredita, nego zbog situacija koje svi jako dobro poznajete. A one sada imaju i svoja imena:

kredit za krizu srednjih godina

kredit za novu kosu

kredit za face lifting

kredit za kuma

kredit za uklanjanje tetovaže

kredit za svadbu

kredit za prinovu...

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

I negdje između šale i stvarnosti krije se poanta. Možda se nećemo javno deklarirati za koji bismo od ovih kredita aplicirali, ali šanse su velike da smo se u barem jednom prepoznali.

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

Povodom 10 godina poslovanja u Hrvatskoj, Addiko banka ovu je priču dodatno začinila nagradnim natječajem. Svaki mjesec bira se najzanimljivija životna priča, a nagrada je potpuni povrat iznosa kredita.

Addiko predstavio kredite za razne životne situacije (Foto: Addiko banka)

"Htjeli smo s klijentima obilježiti ovu obljetnicu i nagraditi one s najzanimljivijim pričama. Drugim riječima, iskrenost bi vam se ovaj put stvarno mogla isplatiti", rekla je Bašić Jantolić.