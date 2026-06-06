Dirljiva priča brata i sestre sve je osvojila: "Ponosna sam što su uspjeli reći sve što je u svijetu potrebno"

Brat i sestra, Daniel (11) i Hana (13) oduševili su sve predstavljajući svoju školu na državnom natjecanju LiDraNo. Njihova poruka o inkluziji posebno se istaknula.

Hana ima sindrom Down, ali upravo je to dio onoga što je čini takvom kakva jest – posebnom. Danijel kaže: "Predivna sestra je, jedno predivno biće koje imaš pored sebe".

Osmislio je sve - od teksta do režije.

"Počeli smo zapisivati njezine izreke. Ono, kao: Daj, pusti me na miru, Jadna ja, Volim te, brate moj i tako dalje. To nam je stvarno bilo nekakvo korito za građenje teksta", ispričao je ovaj učenik Katoličke OŠ Josip Pavlišić.

"Ponosna sam što je dijete od 11 godina uspjelo izreći sve ono što je u ovom svijetu zapravo potrebno reći kako bi inkluzija konačno zaživjela i ne bi više bila privilegija, nego pravo za djecu s teškoćama. Ona je stvarno nadmašila samu sebe u svakom segmentu", ispričala je mama Karolina.

Ovaj duo već ima i zanimljive planove za budućnost. Cijelu priču u prilogu donosi novinarka Nove TV, Lara Radaković.