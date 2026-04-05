Evo kako će astronauti Artemisa proučavati površinu Mjeseca: "To je najbolja kamera koja je ikad postojala ili će postojati"

Više od pedeset godina nakon što su ljudi prvi put obletjeli Mjesec, astronauti misije Artemis ponovit će u ponedjeljak taj podvig, koristeći najosnovniji instrument za njegovo proučavanje - vlastite oči.

Unatoč tehnološkom napretku od misija Apollo, NASA se i dalje oslanja na vid svojih astronauta kako bi saznala više o Mjesecu.

"Ljudsko oko je u osnovi najbolja kamera koja je ikada postojala ili će postojati", izjavila je za AFP Kelsey Young, glavna znanstvenica misije Artemis 2. "Broj receptora u ljudskom oku daleko nadmašuje ono što kamera može postići".

Iako su moderne kamere u nekim aspektima superiornije, "ljudsko oko je izuzetno dobro u prepoznavanju boja, konteksta, kao i u fotometrijskim opažanjima", rekla je Young.

Ljudi mogu razumjeti kako osvjetljenje mijenja detalje površine - primjerice, kako koso svjetlo otkriva teksturu, ali smanjuje vidljivost boja. U tren oka čovjek može otkriti suptilnu promjenu boje i shvatiti kako svjetlost mijenja konture krajolika, što su znanstveno korisni detalji koje je teško sa sigurnošću utvrditi iz fotografija ili videozapisa.

Astronaut misije Artemis 2 Victor Glover, koji pilotira letjelicom Orion, izjavio je prije ovotjednog polijetanja da su oči "magičan instrument".

Znanstvenici na terenu

Kako bi maksimalno iskoristili blizinu Mjeseca, četiri člana posade Artemisa 2 prošla su više od dvije godine obuke. Young je istaknula da je cilj bio pretvoriti astronaute u "terenske znanstvenike" kroz kombinaciju predavanja, geoloških ekspedicija na Island i u Kanadu te višestrukih simulacija preleta Mjeseca, upravo onakvih kakav izvode u ovoj misiji.

Tri američka astronauta - zapovjednik Reid Wiseman, pilot Glover i stručnjakinja misije Christina Koch, zajedno s kanadskim astronautom Jeremyjem Hansenom, morali su naučiti napamet mjesečevih "Velikih 15", odnosno petnaest reljefnih oblika koji će im omogućiti orijentaciju. Koristeći globus Mjeseca na napuhavanje, vježbali su kako kut Sunca mijenja boje i teksture mjesečeve površine, bruseći vještine opažanja i vođenja bilješki za ključni trenutak.

"Mogu vam reći, uzbuđeni su i spremni", rekla je Young uz osmijeh.

"Veličine košarkaške lopte"

Zadaća astronauta je proučiti određene lokacije i fenomene u sklopu deset ciljeva koje je odabrala NASA, a koji su rangirani prema znanstvenom prioritetu. Tijekom preleta koji će trajati nekoliko sati, posada će promatrati nebesko tijelo golim okom, ali i kamerama koje imaju u letjelici.

Noah Petro, voditelj NASA-ina laboratorija za planetarnu geologiju, rekao je za AFP da će astronautima Mjesec izgledati "otprilike kao košarkaška lopta u ispruženoj ruci".

"Pitanje koje me najviše zanima jest hoće li moći vidjeti boje na mjesečevoj površini", rekao je Petro. "Ne mislim na dugine boje, već na tamnosmeđe ili žućkastosmeđe tonove, jer nam to govori o sastavu i povijesti Mjeseca".

David Kring s Instituta za lunarna i planetarna istraživanja izjavio je za AFP da ne očekuje epohalna otkrića zbog brojnih lunarnih sondi i slika visoke rezolucije snimljenih od doba Apolla.

Ipak, "slušati astronaute kako opisuju ono što vide... to je događaj koji barem dvije generacije ljudi na Zemlji nikada nisu čule", istaknuo je.

Prelet Artemisa 2 NASA će prenositi uživo, osim u razdoblju kada letjelica bude iza Mjeseca.

"Slušajući samo njihove vježbe opisa u simulacijama misije... prolaze me trnci", priznala je Young. "Apsolutno sam uvjerena da će ovo četvero ljudi dati nevjerojatne opise".