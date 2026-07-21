Nije računao na ovo: Slovenac u Istri biciklom uhvatio provalnika

Slovenski državljanin preuzeo je ulogu policijskog službenika i biciklom uhvatio provalnika.

Sve se dogodilo u nedjelju oko 19 sati u mjestu Đuba kod Umaga, kad je 43-godišnjak provalio kroz prozor kupaonice u vikend kuću te je ukrao nakit. Provalnika su na djelu zatekli slovenski državljani koji su koristili kuću za odmor te je jedan od njih krenuo za počiniteljem na biciklu.

Pratio je provalnika i dojavljivao policiji njegovo kretanje do naselja Sveti Ivan, gdje su počinitelja uhvatili policijski službenici.

Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 20. srpnja u prijepodnevnim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.